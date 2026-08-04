Po črnem četrtku v igri še nekdanji selektor Slovenije in legionarji

S tretjim krogom se nadaljujejo tudi kvalifikacije za konferenčno ligo. Po črnem četrtku, ki je bil usoden za Koper, Bravo in Aluminij, slovenskih klubov v tem krogu ne bomo spremljali, bo pa na delu kar nekaj legionarjev. Prav tako pot proti evropski jeseni z Rijeko nadaljuje Matjaž Kek. Nocoj bo na sporedu ena tekma, krvnik Kidričanov Dinamo City se bo v Elbasanu pomeril z latvijsko Audo, nekdanjim klubom Zorana Zeljkovića.

Nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek je lahko zadovoljen z začetkom svoje druge epizode na Kvarnerju. V uvodnem krogu državnega prvenstva je minuli vikend ugnal Rudeš, zanesljivo pa se je prebil tudi preko prve evropske ovire. Irski Derry City je na obeh tekmah drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo padel z 1:0.

Keka in njegove varovance zdaj čaka spopad s finskim Ilvesom. Če bodo uspešno upravičili vlogo favorita, se bodo v play-offu za konferenčno ligo spopadli z boljšim iz dvoboja med irskim Bohemiansom in danskim Nordsjaellandom.

Žiga Lipušček Foto: Guliverimage

Kdo vse bo še zastopal slovenske barve v tretjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo? Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Alen Ožbolt (Apollon), Sandi Ogrinec (Borac Banja Luka), Klemen Mihelak in Matej Malenšek (oba Jablonec), Žiga Lipušček (RFS), Michael Pavlović (Noah), Aljaž Ivačič, Klemen Nemanič, Žan Trontelj in Nino Kukovec (vsi DAC 1904 Dunajska Streda) ter Mario Jurčević (Partizan).

Konferenčna liga, kvalifikacije (3. krog - prve tekme):

Torek, 4. avgust:

Sreda, 5. avgust:

Četrtek, 6. avgust: