Slovenski igralec Andrei Lenart, ki smo ga v preteklosti že spremljali v svetovnih uspešnicah, med drugim v kultni franšizi Vojna zvezd, je dosegel nov izjemen mejnik. Zaigral je v Odiseji, najnovejšem spektaklu režiserja Christopherja Nolana. V pogovoru za Siol.net je razkril nečloveške fizične napore na snemanju, nepozaben tek z Mattom Damonom in zakaj na snemanju ni bilo prostora za računalniške trike.

Andrei Lenart je te dni v Rimu končal snemanje serije z Martinom Scorsesejem, nato pa v Sloveniji dočakal premiero filma Odiseja. Foto: Instagram/thelenart

Pot do Hollywooda skozi rigorozno britansko avdicijo

Čeprav kdo misli, da se slovenski igralci v hollywoodskih produkcijah znajdejo bolj po naključju, je Andrei Lenart dokazal, da pretekle mednarodne izkušnje in trdo delo štejejo največ. "Povabili so me na avdicijo v Londonu, verjetno so k temu pripomogli moji pretekli projekti," nam je povedal.

Sama avdicija je bila daleč od klasičnega branja scenarija, saj je vloga zahtevala izjemno fizično pripravljenost. "Ker gre za 'action performer' vlogo – pri nas se temu reče kaskader, v Združenem kraljestvu pa ločijo 'action performer' in 'stunt performer' vloge – je šlo za preizkus fizične zmogljivosti in spretnosti," je pojasnil.

Po uspešno opravljeni avdiciji so ga čakali še zahtevni treningi ter preizkusi veslanja in upravljanja pravih ladij in čolnov, kar mu je končno prineslo vlogo člana Odisejeve in Telemahove posadke.

Brez računalniških trikov: vizionarski pristop Christopherja Nolana

Christopher Nolan slovi kot režiser, ki zavrača prekomerno uporabo snemanja pred zelenim zaslonom in računalniško generiranih podob (CGI). To surovo realističnost je na lastni koži občutil tudi Lenart, ki je tri mesece preživel na pravih ladjah na epskih lokacijah v Grčiji, Italiji, na Islandiji in Škotskem (film so snemali še v Maroku in ZDA).

Poglejte napovednik filma Odiseja:

"Christopher Nolan vse, kar vidite v filmu, če se le da, doseže brez računalniške grafike in vizualnih učinkov," je za Siol.net poudaril slovenski igralec. "Res je bilo mogoče občutiti, da je celotna filmska ekipa sestavljena iz ljudi, ki so v svojem poklicu v svetovnem vrhu in z zanosom dajejo vse od sebe, da se ustvari najboljši mogoč film. Vsi smo se zavedali, da smo del nečesa res posebnega."

"Mislim, da takšnega fokusa in moštvenega duha kljub izredni zahtevnosti projekta še nisem doživel," je povedal. "Izkušnja na snemanju Vojne zvezd je bila še najbližje temu, ko je bilo med vsemi v ekipi mogoče občutiti profesionalno navdušenje nad tem, da so del te filmske galaksije."

Skrajni napori: od 4. ure zjutraj do ledenega dežja

Snemanje Odiseje je od igralcev zahtevalo skrajne napore. Delovni dnevi so se začenjali sredi noči, pogoji pa so nihali med neizprosno zmrzaljo in pekočim soncem.

Režiser Christopher Nolan na snemanju Foto: Karantanija Cinemas

"To je bila zame zagotovo fizično najzahtevnejša vloga, kar sem jih imel," je priznal Lenart. "Nič nenavadnega ni bilo, če smo ob 4. uri zjutraj odšli iz hotela, da smo se v bazi oblekli v kostume, nato pa se z motornimi čolni v temi ob mesečini peljali do lokacije snemanja, kjer je čakala Odisejeva ladja, in se vkrcali še pred sončnim vzhodom. Do sončnega vzhoda ves premražen iščeš optimalen način, da se ogrneš v svojo odejo in skriješ pred vetrom. Ko sonce vzide, pa hitro začne pripekati in snemanje traja vsaj do zahoda."

Med vsemi skrajnimi trenutki mu bo eden še posebej ostal v spominu: "Najtežja je bila zame noč na Islandiji, ko smo bili ure in ure na ladji v ledenem dežju in močnem vetru. To noč tudi Matt Damon pogosto izpostavi v intervjujih."

Adrenalin na največji vikinški ladji na svetu in sprint z Mattom Damonom

Adrenalinski prizori, ki se zdaj vrtijo v kinematografih, so bili med snemanjem še kako resnični. Andrei Lenart je za Siol.net slikovito opisal trenutke groze in navdušenja med spopadi z velikani Lajstrigoni (Laestrygonians), ki jih ne bo nikoli pozabil: "Beg proti ladjam, ko smo se vsi naenkrat z Mattom Damonom v sredini podali v sprint proti ladjam in v paniki plezali nanje, medtem ko so jih Lajstrigoni prevračali in drobili na koščke. Veslanje na Odisejevi ladji s pogledom na bruhajoči vulkan Stromboli. Prvi dan sem videl in izkusil glavno ladjo, Draken. Gre za največjo vikinško ladjo na svetu, dolgo 35 metrov, vesla so dolga osem metrov. Enotni sinhroni odgovori celotne posadke na povelja, ko zabobni: 'Vesla ven!' Veslanje v neurju, ko ladjo premetava tako, da valovi pljuskajo daleč na palubo, in Matt Damon, ki na ves glas poveljuje. Naježi se mi koža, ko se spomnim na to."

Na snemanju je vladal popoln profesionalizem, je povedal Lenart in poudaril, da zvezdnikov med delom ni motil, saj je bilo snemanje skrajno zahtevno tudi zanje. Bolj kot zvezdniki sami ga je fascinirala tehnična ekipa: "Nisem se mogel načuditi na primer ostrilcu slike, ki je na zibajoči se ladji natančno lovil ostrino bližnjega posnetka. Ko se snema na največji obstoječi filmski format, IMAX, res ni prostora za napako v ostrini."

Po Nolanovem spektaklu naravnost k Martinu Scorseseju

Andreieva mednarodna kariera se po Odiseji razvija s svetlobno hitrostjo. Razkril nam je dva velika prihajajoča projekta, kjer ga bomo lahko spremljali že zelo kmalu: "20. avgusta izide zadnja sezona popularne Netflixove serije Outer Banks, v kateri imam vlogo, pravkar pa sem v Rimu končal snemanje ameriške serije Martina Scorseseja, Martin Scorsese Presents: The Saints v Rimu, v kateri imam glavno vlogo v eni od epizod."

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