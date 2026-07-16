Slovo mladega Ukrajinca: "To je usodna napaka, ki nas bo drago stala"

Odhod Mihajla Fedorova z mesta ukrajinskega obrambnega ministra dviga prah v Ukrajini. Njegovi privrženci javno protestirajo proti odhodu, nekateri celo črnogledo napovedujejo, da je njegov odhod velika napaka, ki bo Ukrajino v vojni z Rusijo drago stala. Po drugi strani pa na 35-letnega Fedorova, ki je v sporu z vrhovnim poveljnikom, generalom Oleksandrom Sirskim, padajo očitki, da mu je spodletela reforma mobilizacije ter da je njegov pristop vzvišen in avtoritaren. Odhod Fedorova ni samo razburil dela ukrajinske javnosti, tudi poslanci v ukrajinskem parlamentu, ki so sicer potrdili novo vlado, za zdaj še niso glasovali o Ihorju Klimenku, ki ga je Zelenski predlagal za novega obrambnega ministra.

Mihajlo Fedorov, ki mu pripisujejo zasluge za tehnološko prenovo ukrajinske vojske, a se je tudi sporekel z najvišjimi ukrajinskimi generali, je odšel z mesta obrambnega ministra v okviru rekonstrukcije vlade, ki jo je sprožil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Fedorov je v objavi na Facebooku potrdil svoj odstop.

Zelenski se je odločil, da ne bo predlagal Fedorova

Vlada, ki jo je vodila Julija Sviridenko, je ta torek odstopila, Zelenski pa za naslednjega obrambnega ministra ne bo predlagal Fedorova, je za ameriški medij Politico povedal eden od poslancev vladajoče stranke Služabnik ljudstva. Poslančevega imena in priimka zaradi varovanja njegove anonimnosti medij ne navaja.

Kandidat Zelenskega za novega obrambnega ministra v novi vladi je notranji minister Ihor Klimenko.

Konflikti Fedorova z ukrajinskimi generali?

"Razlogi so očitni: konflikt z vojaškim poveljstvom in neuspešna reforma vojaške mobilizacije. Fedorov je le imitiral reforme," je dejal anonimni vir in dodal, da v stranki podpirajo odločitev Zelenskega.

Fedorov je bil star le 28 let, ko ga je Zelenski leta 2019 predlagal za ministra za digitalno preobrazbo, letos januarja pa je postal minister za obrambo. Foto: Reuters

Fedorov pa je v objavi na Facebooku zapisal: "Še naprej bom delal za poslanstvo, s katerim sem prej prišel na ministrstvo za obrambo – premagati sovražnika z asimetrijo, hitrostjo inovacij in organizacijsko močjo ..."

Je Zelenski izbiral med Fedorovom in Sirskim?

Fedorov je bil na položaju šele pol leta in je veljal za reformatorja, ki je v ukrajinsko vojsko prinesel hitrost in odločnost zasebnega sektorja. Toda njegova prizadevanja za zmanjšanje korupcije, prenovo postopka javnih naročil in izboljšanje ukrajinske tehnologije brezpilotnih letal so se spopadla s pristopom vrhovnega poveljnika, generala Oleksandra Sirskega.

"Zelenski je dejal, da ne more izbirati med Fedorovom in Sirskim ter da je Fedorov tisti, ki je propadel pri reformi mobilizacije," je v sredo na Facebooku v objavi zapisal Jaroslav Železjak, poslanec opozicijske stranke Holos, ter odločitev označil za neumno in nepošteno.

Kaj je uspelo Fedorovu

Kot piše Politico, je Fedorov v šestih mesecih svojega mandata prepričal SpaceX Elona Muska, naj izklopi terminale Starlink, ki jih uporablja ruska vojska, kar je ustvarilo kaos za kremeljske sile. Pomagal je tudi pri uvedbi kampanje napadov srednjega dosega, ki uporablja drone za zadetke ciljev do sto kilometrov za frontno črto, kar je motilo rusko logistiko in upočasnilo teritorialne pridobitve Kremlja.

Julija Sviridenko je bila na čelu ukrajinske vlade eno leto. Z njenim odstopom s položaja predsednice vlade je odstopila celotna vlada, torej tudi Fedorov. Rada je danes že potrdila novo ukrajinsko vlado, ki jo vodi Sergej Korecki. Niso pa poslanci glasovali o Ihorju Klimenku kot novem obrambnem ministru. Foto: Guliverimage

Fedorov, ki je bil pred tem minister za digitalno transformacijo (na ta položaj ga je Zelenski imenoval, ko je bil star 28 let), je s svojim tehnološkim znanjem uvedel pregled ukrepov po ruskih napadih, kar je ukrajinskim letalskim silam pomagalo izboljšati stopnjo prestrezanja dronov.

Kje naj bi Fedorovu spodletelo

Vendar Ukrajina ni mogla zagotoviti dovolj prestreznih raket patriot za svojo zračno obrambo, kar je omogočilo, da je več ruskih balističnih raket zadelo ukrajinska mesta.

Prejšnji mesec je Fedorov začel reformo vojaške službe, ki bi bolje plačala vojake na frontni črti, omogočila služenje več tujih prostovoljcev in olajšala vrnitev sto tisoč Ukrajincev, ki so se izognili vojaški službi, v svoje enote. Toda Ukrajina ima že dolgo časa težave z mobilizacijo dovolj mož za boj, njegove reforme pa niso bistveno spremenile razmer.

Je le veliko obljubljal in malo naredil?

Njegove poteze so ga spravile tudi v konflikt s Sirskim in drugimi visokimi generali, medtem ko so ga mnogi uradniki imeli za arogantnega in težko sodelujočega.

Odhod Fedorova je posledica spora z vrhovnim poveljnikom ukrajinske vojske, generalom Oleksandrom Sirskim (na fotografiji skupaj z Zelenskim). Zelenski se je tako moral odločati med Fedorovom in Sirskim. Na koncu se je postavil na stran zadnjega. Foto: Guliverimage

"Miša (krajše, ljubkovalno ime za Mihajla, op. p.) je veliko obljubljal in doslej ni izpolnil svojih ambicioznih obljub. Noče slišati objektivne kritike. Je nekoliko avtoritaren," je dejal eden od visokih ukrajinskih uradnikov, ki je želel ostati anonimen.

Ohlajanje odnosov med Zelenskim in Fedorovom

Fedorov je dolgoletni zaveznik Zelenskega in je igral ključno vlogo v njegovi predsedniški kampanji leta 2019, a se je zdelo, da se je predsednik v zadnjih tednih ohladil do njega. Fedorov Zelenskega ni spremljal prejšnji teden na vrhu Nata v Ankari in je bil odsoten tudi na srečanju ključnih podpornikov Koalicije voljnih v Kijevu ta teden.

Kljub temu ima Fedorov tudi zaveznike. "Imenovanje Fedorova na ministrstvo za obrambo je bila ena najmodrejših odločitev, ki jih je predsednik sprejel. Odpustitev Fedorova bo ena njegovih največjih napak. Usodna napaka ... drago nas bo stala," je dejala Marija Berlinska, znana ukrajinska vojaška prostovoljka in upravljavka dronov.

Rada potrdila novo vlado, a o novem obrambnem ministru še ni glasovala

Ukrajinska vrhovna rada (parlament) je danes le delno potrdila novo vlado, ki jo vodi Sergij Korecki. Za zdaj v radi še niso potrdili Klimenka kot novega obrambnega ministra, ampak so njegovo potrjevanje umaknili z dnevnega reda, ker naj ne bi imel zadostne podpore v parlamentu.

Zelenski je za novega obrambnega ministra predlagal Ihorja Klimenka, ki je bil do zdaj notranji minister. A poslanci v ukrajinski radi so njegovo potrjevanje danes umaknili z dnevnega reda. Foto: Guliverimage

Po ukrajinski ustavi ima predsednik države ekskluzivno pravico, da parlamentu neposredno predlaga kandidata za obrambnega in zunanjega ministra. Ta dva položaja nista del splošnega paketa ali liste ministrov, ki jo sestavi novi predsednik vlade. Parlament o obeh ministrih pod predsedniško kvoto glasuje popolnoma ločeno.

Množica podpornikov Fedorova se je danes zbrala na protestu v Kijevu.