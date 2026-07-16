Četrtek, 16. 7. 2026, 19.40
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Francoski reprezentant mora na operacijo
Arsenal do decembra brez Williama Salibe
Angleški nogometni prvak Arsenal do decembra ne bo mogel računati na pomoč francoskega branilca Williama Salibe. Francoski reprezentant se že nekaj časa bori s kroničnimi bolečinami v hrbtu, zaradi katerih je moral že zgodaj zapustiti igrišče na polfinalnem obračunu svetovnega prvenstva v ZDA.
William Saliba mora zaradi težav s hrbtno mišico na operacijo, zdravniki napovedujejo, da bo z igrišč odsoten od štiri do pet mesecev.
Za Arsenal bo to kar hud udarec, saj se je Saliba uveljavil kot eden najboljših branilcev v premier ligi in postal ključna osebnost pri naslovu državnega prvaka in pri odličnih partijah v ligi prvakov, kjer so topničarji izgubili šele v finalu.
Dobre predstave je kazal tudi na svetovnem prvenstvu, vse do 30. minute polfinala proti Španiji, ko je zapustil igrišče.