Angleški nogometni prvak Arsenal do decembra ne bo mogel računati na pomoč francoskega branilca Williama Salibe. Francoski reprezentant se že nekaj časa bori s kroničnimi bolečinami v hrbtu, zaradi katerih je moral že zgodaj zapustiti igrišče na polfinalnem obračunu svetovnega prvenstva v ZDA.

William Saliba mora zaradi težav s hrbtno mišico na operacijo, zdravniki napovedujejo, da bo z igrišč odsoten od štiri do pet mesecev.

Za Arsenal bo to kar hud udarec, saj se je Saliba uveljavil kot eden najboljših branilcev v premier ligi in postal ključna osebnost pri naslovu državnega prvaka in pri odličnih partijah v ligi prvakov, kjer so topničarji izgubili šele v finalu.

Dobre predstave je kazal tudi na svetovnem prvenstvu, vse do 30. minute polfinala proti Španiji, ko je zapustil igrišče.