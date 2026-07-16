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Avtor:
STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
19.40

Osveženo pred

18 minut

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William Saliba Arsenal Francoska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu angleško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Premier League

Četrtek, 16. 7. 2026, 19.40

18 minut

Francoski reprezentant mora na operacijo

Arsenal do decembra brez Williama Salibe

Avtor:
STA

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William Saliba | William Saliba | Foto Guliverimage

William Saliba

Foto: Guliverimage

Angleški nogometni prvak Arsenal do decembra ne bo mogel računati na pomoč francoskega branilca Williama Salibe. Francoski reprezentant se že nekaj časa bori s kroničnimi bolečinami v hrbtu, zaradi katerih je moral že zgodaj zapustiti igrišče na polfinalnem obračunu svetovnega prvenstva v ZDA.

William Saliba mora zaradi težav s hrbtno mišico na operacijo, zdravniki napovedujejo, da bo z igrišč odsoten od štiri do pet mesecev.

Za Arsenal bo to kar hud udarec, saj se je Saliba uveljavil kot eden najboljših branilcev v premier ligi in postal ključna osebnost pri naslovu državnega prvaka in pri odličnih partijah v ligi prvakov, kjer so topničarji izgubili šele v finalu.

Dobre predstave je kazal tudi na svetovnem prvenstvu, vse do 30. minute polfinala proti Španiji, ko je zapustil igrišče.

William Saliba Arsenal Francoska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu angleško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Premier League
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