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Avtor:
STA

Torek,
28. 7. 2026,
15.01

Osveženo pred

41 minut

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Rodri operacija Manchester City poškodba

Torek, 28. 7. 2026, 15.01

41 minut

Rodri zaradi operacije hrbta krajši čas odsoten z igrišč

Avtor:
STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Rodri | Rodri bo zaradi manjše operacije hrbta za krajši čas odsoten z igrišč. | Foto Reuters

Rodri bo zaradi manjše operacije hrbta za krajši čas odsoten z igrišč.

Foto: Reuters

Španski kapetan in svetovni prvak Rodri bo zaradi manjše operacije hrbta za krajši čas odsoten z igrišč, so v torek sporočili iz njegove ekipe Manchester Cityja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vezist je bil v začetku tega meseca po finalu nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA razglašen za najboljšega igralca turnirja.

"Manchester City potrjuje, da je bil Rodri uspešno operiran zaradi manjše težave s hrbtom. Vezist je že nekaj časa čutil nelagodje, zato je opravil poseg za odpravo težave in bo zdaj začel s kratkim obdobjem rehabilitacije," so zapisali v izjavi kluba iz premier league.

To je nov udarec za dobitnika zlate žoge za leto 2024, ki se že vse od hude poškodbe kolena pred skoraj dvema letoma sooča s številnimi težavami. Tridesetletni nekdanji igralec madridskega Atletica ima s Cityjem sklenjeno pogodbo še za eno leto, vendar so se ugibanja o njegovi prihodnosti okrepila, potem ko je Španija v finalu svetovnega prvenstva z 1:0 premagala Argentino. Že dlje časa se ga povezuje s prestopom v Real Madrid.

Novi trener Cityja Enzo Maresca je na novinarski konferenci prejšnji teden dejal, da ga situacija ne skrbi. "Okrevati mora, nato pa se bo vrnil na igrišče," je pred Rodrijevo operacijo dejal Italijan.

City se bo 16. avgusta v tekmi za angleški superpokal, ki odpira sezono, pomeril z Arsenalom, teden dni pozneje pa ga čaka prva tekma v angleškem prvenstvu proti Bournemouthu.

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