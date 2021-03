Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska kraljica Elizabeta II. je danes sporočila, da so jo zelo razžalostili očitki o rasizmu, o katerih sta v zelo odmevnem intervjuju govorila princ Harry in njegova žena, vojvodinja susseška Meghan. Kraljica je izrazila še globoko zaskrbljenost in izrazila sočutje s parom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.