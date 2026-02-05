Sporočilo za Trumpa: Konec je

Zaradi dogodkov v ZDA so številni politični analitiki črnogledi glede prihodnosti. Po drugi strani pa je britanski novinar in politični analitik Andrew Neil prepričan, da se je začel zaton Donalda Trumpa.

"Predsednik Trump je ta teden na robu brezna pokukal na kaos v Minneapolisu – in hitro stopil nazaj." Tako je znani britanski novinar Andrew Neil v britanskem Daily Mailu začel svoj komentar o zadnjih dogodkih v ZDA. Kot trdi, sta uboja pesnice Renee Good in zdravstvenega tehnika Alexa Prettija sprožila širok gnus, ki ni bil omejen le na običajne Trumpove levičarske kritike.

Strah pred volilno katastrofo

Celo zvesti republikanci so se zgražali nad ekscesom slabo usposobljene paravojaške sile, ki je za povrh še neodgovorna in neobvladljiva. Republikanski strankarski velikani, ki so se že sprijaznili z izgubo predstavniškega doma kongresa na novembrskih vmesnih volitvah, so se začeli bati tudi izgube senata.

"Trumpova trda linija do nezakonitih migrantov, ki mu je pomagala pri ponovni izvolitvi novembra 2024, je nenadoma postala breme. Predsednik je bil za zagato, v kateri se je znašel, kriv izključno sam. Spustil je pse vojne in užival v uporabi sile, ki je zdaj odbijala veliko večino Američanov," poudarja Neil.

Padec podpore Trumpu

Poleg tega se je obkrožil z nevednimi prilizovalci, kot so ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem, šef FBI Kash Patel, mejni policist Greg Bovino in svetovalec v Beli hiši Stephen Miller. Vsi so mislili, da si bodo pridobili njegovo naklonjenost tako, da bodo še bolj trumpovski od njega.

Neil trdi, da je Trump tako kot pri Grenlandiji tudi pri Minnesoti precenjeval svoje karte. V obeh primerih je nato stopil korak nazaj. Na fotografiji iz leta 2016: Neil in njegova švedska žena Susan Nilsson. Foto: Guliverimage

Osebna podpora predsedniku, ki je bila že tako majava, se je po protestih v Minneapolisu še bolj znižala. Kot piše Neil, se je pogovarjal s številnimi običajnimi Američani, ki so zdaj zaskrbljeni, da so pravice, ki so jih vedno jemali za samoumevne, zdaj ogrožene. Vidijo tudi, da je ameriška ustava napadena z vseh strani.

ICE prestrašil številne Američane

Prikazovanje protestnikov in tistih, ki so bili priča protestom, kot kriminalcev je spodkopalo njihovo pravico do svobode govora, ki jo zagotavlja prvi amandma. Preiskava domov brez naloga, kar ICE pogosto počne, krši četrti amandma ameriške ustave, ki ščiti pred naključnimi vdori v domove ljudi.

"Ironično je, da je bila v času administracije, ki fetišizira lastništvo orožja, ogrožena celo pravica do nošenja orožja, ki jo zagotavlja drugi amandma. Zdravstveni tehnik, ki ga je ubil ICE, je nosil skrito pištolo. Imel je dovoljenje zanjo, v svojem usodnem pretepu z ICE ni nikoli poskušal poseči po njej, preden so ga desetkrat ustrelili, pa je bil razorožen. Toda Trumpovi uradniki so zmotno trdili, da ni imel pravice nositi pištole na proteste (protestniki, ki podpirajo Maga, na proteste pogosto niso nosili le pištol, temveč tudi polavtomatske jurišne puške). Trumpova administracija je bila, nenavadno, na napačni strani močnega orožarskega lobija. Trump je vse to opazoval in tuhtal, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo. Modrejši vodje v Beli hiši, kot je njegova šefinja kabineta Susie Wiles, so pozvali k spremembi taktike."

Umik v Minneapolisu

Neil je ob tem spomnil, da se je Trump že naučil umika, ko je odstopil od groženj o priključitvi Grenlandije, ko je ugotovil, da je precenil svoje karte. Podobno se je umaknil v Minneapolisu, kjer je prav tako ugotovil, da je precenil svoje karte.

Po uboju Prettija so nekateri Trumpovi tesni sodelavci začeli trditi, da je bil Pretti domači terorist in da ne bi smel prinesti orožje na protest. Pretti je imel dovoljenje za nošenje orožja in ga je po zakonih Minnesote lahko nosil tudi na protestu. Neil opozarja na dvojna merila Trumpovih republikancev: za Prettija trdijo, da ne bi smel nositi orožja na protestu, obenem pa so na shodih in protestih Trumpovi podporniki oboroženi tudi z jurišnimi puškami. Na fotografiji: zakrinkan Trumpov podpornik z jurišno puško na protestu v Oregonu po predsedniških volitvah leta 2020. Foto: Guliverimage

Namesto Kristi Noem in Bovina je zadeve v Minnesoti prevzel Trumpov koordinator za mejne zadeve, izkušeni Tom Homan (ta je služboval že v času predsednika Baracka Obame). Homan je napovedal, da se bodo zvezni agentje v Minnesoti zdaj osredotočili le na iskanje in deportacijo nezakonitih priseljencev, ki se ukvarjajo s kriminalom. Za politiko tudi obstaja široka podpora v ameriški javnosti.

Strah Američanov pred Trumpovimi potezami

"Levica, ki je bila vse bolj organizirana v boju proti ICE v Minneapolisu, Trumpov umik seveda obravnava kot zmago. Nekateri se bojijo, da gre le za taktični umik, da Trump še vedno hrepeni po uvedbi paravojaške sile nad upornimi demokratskimi državami in mesti."

Ta strah pred Trumpovimi potezami po Neilovih besedah ni omejen le na do Trumpa sovražno levico. Tudi Američane, ki se ne zanimajo toliko za politiko, je zaradi neselektivnega množičnega odstranjevanja migrantov začelo skrbeti, ali ZDA morda drsijo v avtokracijo.

Strah se širi tudi v tujino

Kot poudarja Neil, ta strah občutijo tudi tujci, zato jih manj potuje v ZDA. "Ko sem lani redno letel čez Atlantik, sem opazil več praznih sedežev kot običajno. Številke to potrjujejo. Število tujih obiskovalcev v ZDA se je lani zmanjšalo za šest odstotkov v primerjavi z letom 2024, trend pa pridobiva veljavo: rezervacije vnaprej v drugi polovici leta so se v Nemčiji zmanjšale za 12 odstotkov, v Španiji za devet odstotkov in le malo manj iz Velike Britanije. Potniki so živčni zaradi ameriških nemirov, ki jih vidijo na televizijskih zaslonih, in se bojijo nepredvidljive obravnave pri nadzoru potnih listov v ZDA. Morda bo svetovno prvenstvo v nogometu prisililo ZDA, da bodo spet bolj gostoljubna."

Zaradi akcij zveznih agentov ICE, mejne policije in mejne službe je številne običajne Američane zaskrbelo, da so njihove ustavne pravice ogrožene in da ZDA drsijo v avtokracijo, opozarja Neil. Na fotografiji: mejni policist Gregory Bovino, ki je vodil iskanje pravih in domnevnih nezakonitih migrantov v Minnesoti, ob njem so zakrinkani agenti ICE in drugih služb. Foto: Guliverimage

Ti strahovi – doma in v tujini – so morda pretirani, a zato niso nič manj resnični, opozarja Neil. Označujejo nekakšno prelomnico v Trumpovem drugem mandatu. Velika večina Američanov, 55 odstotkov, se je obrnila proti njemu in njegovi vladi. Trump javno mnenje polarizira bolj kot kdajkoli prej. Trump tudi izgublja neodvisne volivce, zmerne republikance in Latinskoameričane – tj. koalicija, ki ga je leta 2024 vrnila v Ovalno pisarno.

Neil: Smo že mimo Trumpovega vrhunca

Tudi pripadniki gibanja Maga so razočarani nad Trumpovo nagnjenostjo k avanturam v tujini. "Vse kaže, da smo, kar zadeva javno odobravanje, že mimo Trumpovega vrhunca. Administracija je videti nekoliko bolj prestrašena, bolj ponižna kot kdajkoli prej."

"Moder predsednik bi od zdaj naprej ravnal bolj previdno, ko gre za notranje zadeve, tako kot je zdaj v Minneapolisu. Toda to verjetno ni Trumpov način. Večje tveganje je, da se bo v naglici spremenil v starega moža (in v zadnjih mesecih se je zdel še bolj krhek), ki si želi doseči svoje, poravnati račune in se maščevati svojim domnevnim sovražnikom, preden novembra izgubi nadzor nad kongresom."

Ameriška gospodarska rast in skrb zaradi naraščanja življenjskih stroškov

Neil tudi poudarja, da Trumpova politika norčij in zabave odvrača pozornost od pomembnejših zadev, ki bi mu lahko koristile. Ameriškemu gospodarstvu gre kot po maslu, rast se je v vsakem četrtletju lanskega leta pospeševala in do zadnjega četrtletja dosegla letno stopnjo več kot pet odstotkov – rast, o kateri lahko evropski voditelji le sanjajo. Rast produktivnosti je prav tako daleč nad evropskimi ravnmi.

Kljub nemirom v ZDA je Neil prepričan, da so ZDA daleč od državljanske vojne. Na fotografiji: Trumpovi podporniki. Foto: Guliverimage

"Vendar Trumpu pripisujejo malo zaslug za to, deloma zato, ker o tem ne govori dovolj (in ko to počne, pretirava) in deloma zato, ker se ne ozira na legitimne skrbi volivcev glede življenjskih stroškov."

Upad kriminala

Prav tako se kriminal v ZDA dramatično zmanjšuje. Najnovejši podatki iz 40 največjih mest v državi kažejo, da so se vse kategorije hudih kaznivih dejanj – umori, nasilni napadi, vlomi, tatvine avtomobilov – zmanjšale za dvomestno število. Pričakuje se, da bo zadnja stopnja umorov štiri na 100 tisoč prebivalcev, kar je po Neilu najnižja stopnja od začetka beleženja podatkov leta 1900.

Vendar Trump spet dobi malo zaslug za to, deloma zato, ker je preveč zaposlen s prikazovanjem velikih mest, ki jih vodijo demokrati, kot greznic kriminala in brezpravja, da bi se večina ljudi sploh zavedala širše slike, trdi Neil.

Strah pred novo državljansko vojno?

Glede napovedi o možnosti nove ameriške državljanske vojne Neil pravi, da se ne bodo uresničile. "ZDA so preživela že veliko hujše dogodke: leto 2026 ni leto 1861 (ko je izbruhnila ameriška državljanska vojna). Agenti ICE so amaterji v primerjavi s policijskim nasiljem, ki se je sto let po državljanski vojni rutinsko izvajalo na rasno ločenem jugu ZDA, zmanjšalo pa se je šele po zakonih o državljanskih pravicah sredi šestdesetih let preteklega stoletja. Nasilje je bilo v rasnih nemirih v šestdesetih letih veliko hujše kot karkoli, kar smo videli v Minneapolisu. Avgusta 1965 je bilo v nemirih v soseski Watts v Los Angelesu ubitih 34 ljudi. Dve leti pozneje je v nemirih v Detroitu umrlo 43 ljudi."

"S tem ne želimo zanikati, da so ZDA nemirna država z veliko razlogi za skrb. Vendar je vedno najtemneje pred zoro. Zaton Trumpovega predsedovanja je verjetno že v teku. Če se bo končal s stokanjem in razočaranjem namesto s slavnostnim pokom, bo to spodbudilo bolj zmerne republikance, da se ponovno uveljavijo, kar bo posledično spodbudilo demokrate, da ostanejo v osrednjem toku, namesto da bi se usmerili na levo. Vrnitev k ameriški politiki, kot smo jo poznali pred Trumpom, ni na vidiku. Vendar ZDA ni treba za nedoločen čas obsoditi na trenutno norost. Nad Trumpom in gibanjem Maga so se začeli zgrinjati črni oblaki. Republikanski in demokratski sredinski politiki morajo imeti sveže in prepričljive ideje, ki bodo nadomestile Trumpa in gibanje Maga. Sredi vseh domoljubnih izbruhov, ki bodo letos pozdravili 250. obletnico Amerike, je to prava naloga, ki je pred nami," je Neil končal svoj komentar v Daily Mailu.