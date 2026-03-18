Sreda, 18. 3. 2026, 10.09

Volodimir Zelenski gleda proti Iranu: Imam zelo slab občutek

Volodimir Zelenski | Vojna v Iranu je po mnenju Zelenskega voda na mlin Rusiji in njenemu predsedniku Vladimirju Putinu. | Foto Reuters

Vojna v Iranu je po mnenju Zelenskega voda na mlin Rusiji in njenemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v intervjuju za britansko medijsko hišo BBC dejal, da ima zaradi vojne v Iranu zelo slab občutek, da bo nov konflikt na Bližnjem vzhodu izrazito negativno vplival na mirovna pogajanja med Ukrajino in Rusijo.

Kaj Trump zameri Evropi in predvsem Veliki Britaniji

Po napadih Izraela in ZDA na Iran, ki so se začeli 28. februarja in po iranskih povračilnih napadih prerasli v regionalno vojno, se je na Zahodu vnel diplomatski spor zaradi zahtev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj na pomoč pri varovanju plovne poti skozi Hormuško ožino priskočijo članice zveze Nato. Evropske države se namreč ne želijo vmešavati v konflikt, za katerega menijo, da je izključno v domeni ZDA, Izraela in Irana.

Donald Trump je zelo slabe volje, ker članice zveze Nato za zdaj niso pokazale preveč zanimanja za pridružitev njegovi vojni proti Iranu. Foto: Reuters

Trump je zaradi tega izrazil močno negodovanje nad voditelji evropskih držav, še posebej kritičen pa je bil do britanskega premierja Keira Starmerja, potem ko je ta okleval glede možnosti pošiljanja vojske oziroma vojaške opreme na Bližnji vzhod. 

Novice Se okno priložnosti za Izrael zapira? To je znano.

"Trump in Starmer bi morala čim prej sesti za mizo"

S Starmerjem se je v torek v rezidenci na Downing Streetu v Londonu srečal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Voditelja sta med drugim sklenila sporazum o obrambnem partnerstvu, od katerega bosta imeli korist obe državi – Ukrajina bo Veliki Britaniji zagotavljala strokovno znanje o boju proti brezpilotnim letalnikom, Velika Britanija pa bo Ukrajini omogočila dostop do svojih kapacitet za proizvodnjo in dobavo dronov.

Britanski premier Keir Starmer in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski med torkovim srečanjem v Londonu Foto: Reuters

Volodimir Zelenski je imel kasneje intervju z britansko medijsko hišo BBC, v katerem je poudaril, da je nujno, da se Donald Trump in Keith Starmer čim prej srečata ter poskusita poenotiti stališča glede vojne v Iranu.

Novice Napovedi so se uresničile: Rusija gre očitno res do konca

Zakaj ima Volodimir Zelenski zelo slab občutek

Predsednik Ukrajine ima zaradi novega konflikta na Bližnjem vzhodu zelo slab občutek, je dejal za BBC. Razlog za to je po njegovih besedah dejstvo, da se zaradi osredotočenosti sveta in predvsem Združenih držav Amerike na vojno v Iranu zamikajo mirovna pogajanja za končanje vojne v Ukrajini.

Zelenski: Mirovna pogajanja med Ukrajino in Rusijo se konstantno zamikajo, razlog pa je en sam, in sicer vojna v Iranu. Foto: Reuters

Vojna v Iranu pa je po mnenju Zelenskega voda na mlin Rusiji in njenemu predsedniku Vladimirju Putinu. Rusija namreč že ima korist zaradi višjih cen energentov, obenem pa dolgotrajnejši konflikt v Iranu pomeni tudi izčrpavanje zmogljivosti proizvajalcev protiletalske obrambe in orožarskih zalog ZDA, kar pomeni manj potencialne opreme za obrambo Ukrajine pred ruskimi zračnimi napadi, je posvaril Zelenski.

Novice Trumpovo ogromno darilo za Putina: "Rusija je zmagovalka v tej vojni"

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.