Zelenski o Orbanu: Vsak tak Viktor si zasluži pošteno klofuto #video

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je imel odločen govor na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, kjer je ostro napadel notranje sovražnike Evrope. V govoru se je še posebej spravil na madžarskega premierja Viktorja Orbana.

"Vsak 'Viktor', ki živi od evropskega denarja, hkrati pa poskuša prodati evropske interese, si zasluži pošteno klofuto," je dejal ukrajinski predsednik, pri čemer je ciljal na madžarskega premierja Viktorja Orbana.

Opozoril je, da sile, ki želijo uničiti Evropo, ne izgubljajo niti enega dneva, in dodal, da te sile zdaj delujejo celo znotraj same Evropske unije. Ob tem je evropske prestolnice, ki to počnejo, označil za "majhne Moskve".

Zelenski: Nekateri v Evropi pomagajo Rusiji

Spomnil je, da Moskva ne more proizvajati raket brez ključnih komponent, ki prihajajo iz tujine, tudi Unije. "Prepogosto se skrivajo za izgovorom, da Kitajska pomaga Rusiji. Da, pomaga, vendar ne samo Kitajska. Rusija dobiva komponente tudi od podjetij iz Evrope, ZDA in Tajvana," je opozoril Zelenski.

Po njegovih besedah ​​mora Evropa storiti več, da bi zagotovila, da bodo njene sankcije blokirale sovražnike tako učinkovito kot ameriške.

V kontekstu trenutnih dogodkov okoli Grenlandije je Zelenski ponudil pomoč ukrajinskih sil zavezništvu Nato, češ da je Ukrajina sposobna pomagati potopiti ruske ladje v bližini Grenlandije. "Tam bi se potopile na popolnoma enak način, kot se potopijo v bližini Krima," je samozavestno izjavil.