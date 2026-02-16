So Orbanu šteti dnevi?

Madžarska opozicijska stranka Tisa, ki jo vodi Peter Magyar, se pripravlja na parlamentarne volitve 12. aprila. Čeprav vladna propaganda Magyarja označuje za "balon na vroč zrak", najnovejše okrepitve v stranki potrjujejo, da gre za resno politično silo. Zdi se, da Tisa iz stranke enega človeka postaja resna alternativa Orbanu.

Dolgoletni očitek, da je Tisa le projekt enega človeka, so ovrgli prihodi uglednih strokovnjakov v stranko, piše portal Index. Foto: Reuters Med njimi so István Kapitány, nekdanji podpredsednik Shell International in priznan gospodarski strokovnjak, Anita Orbán, strokovnjakinja za energetiko in nekdanja diplomatka (ni v sorodu s premierjem), ter Romulusz Ruszin-Szendi, nekdanji načelnik generalštaba madžarske vojske.

Pridružitev uspešnih poslovnežev in tudi nekdanjih sodelavcev Orbanove stranke Fidesz nakazuje, da elita začenja verjeti v možnost političnih sprememb.

Stranka Tisa je na YouTubu predstavila obsežen, 240-stranski program, ki temelji na vrnitvi pravne države, pri čemer napoveduje tudi boj proti korupciji in obnovitev demokratičnih standardov. Na zunanjepolitičnem področju želi znova postati zanesljiva partnerica v EU in Natu ter zmanjšati madžarsko energetsko odvisnost od Rusije do leta 2035.

Ohraniti nameravajo priljubljene socialne ukrepe, kot so podpora družinam in upokojencem, ter strogo migracijsko politiko, hkrati pa izpeljati nujne reforme zdravstva in šolstva.

Orbánov tabor se na krepitev Tise odziva z ostrimi obtožbami. Nove člane stranke označujejo za "Sorosove agente" in zastopnike tujega kapitala.

Magyar hkrati opozarja na prihajajoče poskuse osebne diskreditacije, vključno z napovedano objavo domnevnih kompromitirajočih videoposnetkov.