Vroče na Madžarskem: bodo v ruskem slogu javno objavljeni posnetki seksa Orbanovega tekmeca?

Na Madžarskem je pred volitvami, ki bodo 12. januarja, vse bolj napeto. Vodja opozicijske stranke Tisza Peter Magyar, ki vodi v anketah, je premierja in vodjo vladajočega Fidesza Viktorja Orbana javno obtožil, da proti njemu vodi organizirano kampanjo blatenja in izsiljevanja. Magyar je Orbana celo obtožil, da namerava javno objaviti na skrivaj posneti spolni odnos med njim in njegovo partnerko.

"Sumim, da nameravajo objaviti posnetek, narejen z opremo tajne službe in morda ponarejen, na katerem sva z mojim takrat že nekdanjim dekletom pri intimnem odnosu," je Peter Magyar zapisal na družbenih omrežjih.

Zaokrožila je fotografija spalnice

Dejal je, da so novinarji prejeli fotografijo spalnice z napisom kmalu, kar naj bi nakazovalo, da bo videoposnetek kmalu objavljen. Fotografija se je razširila po družbenih omrežjih in sprožila javno razpravo. Videoposnetek se še ni pojavil na spletu, piše medij Euronews.

"Sem 45-letni moški in imam redno spolno življenje z odraslo partnerko," je dejal Magyar.

Fotografija je objavljena tudi na spletni strani, poimenovani po podpredsedniku stranke Tisza Marku Radnaiu z datumom 3. 8. 2024 nad njo. Radnai je dejal, da domena ni njegova. Na novinarsko vprašanje o Magyarjevih obtožbah je Orbanov vodja kabineta Gergely Gulyas dejal: "Ne morem komentirati nečesa, o čemer ne vem ničesar."

Peter in Evelin po zabavi skupaj preživita noč

Zgodba sega v 2. avgust 2024, ko se je Magyar po strankarski zabavi skupaj s takrat že nekdanjo partnerko Evelin Vogel odpravil v stanovanje na ulici Erzsebet. Po njenih besedah ​​sta v stanovanje prispela okoli 5. ure zjutraj, kjer so bili nekateri ljudje, ki jih ni poznal.

Magyar nekdanjo partnerko Evelin Vogel obtožuje t. i. medene pasti:

Background: Péter Magyar’s then-girlfriend Evelin Vogel secretly wore a wire, recording their private talks—audio later leaked in Orbán’s propaganda. As their relationship collapsed, she was allegedly bought off by Orbán’s people and began acting as a honey trap, Magyar claims. pic.twitter.com/yXfifpxWGt — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) February 12, 2026

Povedal je, da je videl alkohol in snov, ki je bila videti kot droge, vendar nobene od njih ni uporabil. Nato je noč preživel z Evelin Vogel "v sobi, ki jo pozna vsa država" (namig na objavljeno fotografijo stanovanja na spletni strani radnaimark.hu, op. p.), kjer sta imela sporazumni spolni odnos.

Magyar nekdanjo partnerko obtožuje t. i. medene pasti

Po Magyarjevih besedah ​​mu je pozneje zaradi dejanj nekdanje partnerice in njenega vse večjega izsiljevanja postalo jasno, da se je zapletel v klasični ruski škandal, a ker ni storil ničesar nezakonitega, je njegova vest čista.

Evelin Vogel se je za madžarski medij 444.hu odzvala s pisno izjavo, v kateri je zanikala vpletenost v skrivno snemanje spolnega odnosa in zatrdila, da je tudi sama žrtev. Pravi tudi, da ne ve, kako so se posnetki kamer znašli v javnost.