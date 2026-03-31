Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Hezbolah vojna Izrael Libanon

Torek, 31. 3. 2026, 7.02

V Libanonu ubiti štirje izraelski vojaki

Ta mesec so se v Libanonu ponovno vneli spopadi med Izraelom in proiranskim oboroženim gibanjem Hezbolah.

Izraelska vojska je danes sporočila, da so bili štirje njeni pripadniki ubiti v spopadih na jugu Libanona, kjer potekajo boji med Izraelom in oboroženim gibanjem Hezbolah. Še dva vojaka sta bila ranjena, so dodali. Indonezija je medtem potrdila smrt treh svojih vojakov, ki so delovali v okviru mirovne misije ZN na jugu Libanona (Unifil).

Izraelska vojska je v izjavi potrdila smrt štirih vojakov, pri čemer enega ni identificirala. Dodala je, da je bil huje ranjen še en pripadnik izraelskih sil, težje poškodbe je utrpel tudi rezervist. Indonezijske oblasti pa so danes potrdile smrt treh mirovnikov Unifila, potem ko sta se na jugu Libanona v obdobju 24 ur zgodila dva incidenta.

Preiskavo naj bi izvedla tudi izraelska vojska

Ministrstvo za obrambo v Džakarti je sporočilo, da je bil v nedeljo ubit indonezijski vojak, več drugih pa je bilo ranjenih, nato sta bila v ponedeljek v drugem incidentu ubita dva vojaka, še dva pa sta bila hudo poškodovana.

Indonezijska vlada je izjavila, da misija Unifil preiskuje "natančen vzrok" incidenta. "Od vseh strani, vpletenih v spor, se pričakuje, da spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in zagotovijo varnost mirovnega osebja," so poudarili. Preiskavo naj bi izvedla tudi izraelska vojska.

Mirovne sile ZN ob libanonsko-izraelski meji so se večkrat znašle v navzkrižnem ognju, potem ko so se v izraelsko-ameriški vojni proti Iranu ta mesec tudi v Libanonu ponovno vneli spopadi med Izraelom in proiranskim oboroženim gibanjem Hezbolah. Po zadnjih uradnih podatkih je izraelska ofenziva terjala 1.247 življenj, še več kot 3.600 je ranjenih.

Unifil na jugu Libanona deluje od leta 1978, trenutno misija vključuje okoli 7.500 vojakov iz skoraj 50 držav.

Francija je zaradi incidentov v ponedeljek zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Pariz najostreje obsoja napade, v katerih so bili v nedeljo in ponedeljek ubiti trije pripadniki Unifila, je dejal zunanji minister Jean-Noel Barrot. Incidente je obsodila tudi Španija.

Ne spreglejte
