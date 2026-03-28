Luka Lukić in Živa Dvoršak državna prvaka z zračno puško

Luka Lukić iz Strelskega društva Trzin, je v Ormožu, kjer je potekalo 35. državno prvenstvo v streljanju z zračno puško in pištolo, postal prvak s puško. Med članicami je naslov osvojila Živa Dvoršak iz Olimpije. Z zračno pištolo sta državna prvaka postala Klara Ivanc in Jan Škrabec.

Za Lukičem je bi drugi Nejc Kuhar iz Strelskega društva Kamnik, tretje mesto si je s svojim nastopom pristreljal Blaž Lužar iz Strelskega društvo Olimpija. Ekipni prvaki so postali strelci iz Trzina v sestavi Lukić, Nejc Klopčič in Jernej Adlešič, je sporočila Strelska zveza Slovenije.

Med članicami je bila z zračno puško druga Urška Hrašovec iz Strelskega društva I. Pohorski bataljon Ruše, bronasto medaljo si se svojim nastopom zaslužila Teja Medved iz Strelskega društva Trzin. Ekipne državne prvakinje so postale strelke iz Ormoža v sestavi Urška Kuharič, Nuša Žnidaršič in Eva Petek.

Med članicami je bila s pištolo za Klaro Ivanc in Strelskega društva Gorjanci državna podprvakinja Mojca Kolman iz Strelskega društva Marok, bronasto medaljo je osvojila Anja Prezelj iz Strelskega društva Lotrič Železniki. Ekipni državni naslov so osvojile strelke iz Strelskega društva Lotrič Železniki, nastopile so Anja Prezelj, Romana Prelec in Monika Žibret.

V zadnji današnji disciplini so v finalno dvorano stopili strelci s pištolo v članski konkurenci. Za Škrabcem iz Strelskega društva Škofja Loka je bil drugi njegov klubski kolega Petja Smirno, bronasto medaljo je osvojil Klemen Tomaševič iz Strelskega društva Lotrič Želetniki. Ekipni prvaki so postali strelci iz Škofje Loke.