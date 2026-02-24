Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
24. 2. 2026,
15.42

Osveženo pred

13 minut

Italijan prestal srčno ablacijo

Tommaso Giacomel po odstopu na OI zaradi srčne aritmije prestal operacijo

Avtor:
STA

Tommaso Giacomel

Tommaso Giacomel je prestal srčno ablacijo.

Foto: Guliverimage

Italijanski biatlonec Tommaso Giacomel, ki je zaradi slabega počutja odstopil na tekmi s skupinskim startom na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026, je prestal srčno ablacijo, postopek zdravljenja srčne aritmije, je poročala poljska tiskovna agencija Pap.

Skoraj 26-letni biatlonec se je sredi petkove 15-kilometrske tekme s skupinskim startom, na kateri je vodil, slabo počutil in so ga takoj odpeljali v bolnišnico. Zdravniki so mu priporočili srčno ablacijo, da bi odpravili srčno aritmijo.

Italijanska biatlonska zveza je sporočila, da je bil današnji poseg uspešen. Giacomel bo bolnišnico najverjetneje zapustil že v četrtek, čez dva tedna pa bo opravil nadaljnje preglede, po katerih bo jasno, kdaj se bo lahko vrnil k rednemu treningu.

Po 14 od 21 tekem svetovnega pokala je Giacomel drugi v skupnem seštevku s 797 točkami. Vodilni Francoz Eric Perrot jih ima 37 več.

Biatlonci bodo prvič po OI v svetovnem pokalu tekmovali v Kontiolahtiju na Finskem med 5. in 8. marcem.

