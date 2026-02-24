Italijanski biatlonec Tommaso Giacomel, ki je zaradi slabega počutja odstopil na tekmi s skupinskim startom na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026, je prestal srčno ablacijo, postopek zdravljenja srčne aritmije, je poročala poljska tiskovna agencija Pap.

Skoraj 26-letni biatlonec se je sredi petkove 15-kilometrske tekme s skupinskim startom, na kateri je vodil, slabo počutil in so ga takoj odpeljali v bolnišnico. Zdravniki so mu priporočili srčno ablacijo, da bi odpravili srčno aritmijo.

Italijanska biatlonska zveza je sporočila, da je bil današnji poseg uspešen. Giacomel bo bolnišnico najverjetneje zapustil že v četrtek, čez dva tedna pa bo opravil nadaljnje preglede, po katerih bo jasno, kdaj se bo lahko vrnil k rednemu treningu.

Po 14 od 21 tekem svetovnega pokala je Giacomel drugi v skupnem seštevku s 797 točkami. Vodilni Francoz Eric Perrot jih ima 37 več.

Biatlonci bodo prvič po OI v svetovnem pokalu tekmovali v Kontiolahtiju na Finskem med 5. in 8. marcem.