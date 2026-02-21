Pegula in Svitolina za zmago v Dubaju, Alcaraz in Fils pa v Dohi

Američanka Jessica Pegula in Ukrajinka Elina Svitolina sta finalistki teniškega turnirja WTA 1000 v Dubaju. Pegula je v polfinalu premagala rojakinjo Amando Anisimovo z 1:6, 6:4 in 6:3, Svitolina pa je bila boljša od Američanke Coco Gauff s 6:4, 6:7 (13) in 6:4.

Jessica Pegula, ki je prejšnji mesec Elina Anisimovo ugnala tudi v četrtfinalu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu, je bila v petem medsebojnem obračunu po dveh urah in treh minutah znova boljša. V soboto bo - dva dni pred svojim 32. rojstnim dnevom - igrala za svojo deveto turnirsko zmago na turnirjih serije WTA.

Njena finalna tekmica bo igralka iz Ukrajine, ki je po maratonskem in več kot triurnem srditem boju na kolena položila trenutno peto igralko na jakostni lestvici iz ZDA. V obračunu proti Peguli bo naskakovala svojo jubilejno 20. turnirsko zmago.

Alcaraz in Fils finalista v Dohi

V velikem finalu teniškega turnirja ATP 500 v Dohi bosta nastopila Španec Carlos Alcaraz in Francoz Arthur Fils. Prvi igralec na jakostni lestvici iz Španije je v prvem polfinalnem obračunu ugnal Rusa Andreja Rubljova s 7:6 (3) in 6:4, Fils pa je bil v drugem boljši od Čeha Jakuba Menšika s 6:4 in 7:6 (4).

Carlos Alcaraz Foto: Reuters

Zmagovalec letošnjega uvodnega turnirja za grand slam v avstralskem Melbournu je na četrtkovem četrtfinalnem obračunu po hudem boju premagal Rusa Karena Hačanova, na današnjem polfinalnem pa je bil boljši še od njegovega rojaka Rubljova.

Dvaindvajsetletni Španec, ki ima na jakostni lestvici ATP skoraj 3000 točk prednosti pred drugouvrščenim Italijanom Jannikom Sinnerjem, ki mu je v četrtfinalu turnirja v katarski prestolnici spodrsnilo v obračunu proti Menšiku, bo v soboto naskakoval 26. zmago na turnirjih ATP. Alcarazu, ki v tej sezoni še ni doživel poraza, potem ko je dobil vseh sedem obračunov v Melbournu ter še štiri v Dohi, se bo v finalu zoperstavil leto dni mlajši Fils, ki bo v Dohi skušal osvojiti svoj četrti turnir po Tokiu in Hamburgu v letu 2024 ter Lyonu v letu 2023.