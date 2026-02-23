Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
8.20

Osveženo pred

35 minut

WTA lestvica, 23. februar

Arina Sabalenka še naprej daleč spredaj na lestvici WTA

Arina Sabalenka | Arina Sabalenka še naprej vodi na lestvici WTA. | Foto Reuters

Arina Sabalenka še naprej vodi na lestvici WTA.

Foto: Reuters

Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka še naprej vodi na lestvici WTA. Na vrhu ima pred drugouvrščeno Poljakinjo Igo Swiatek 3087 točk naskoka. Na tretjem mestu je ostala Kazahstanka Jelena Ribakina. Najboljša Slovenka je Kaja Juvan, ki je 93. igralka sveta.

Čeprav se na lestvici ni premaknila višje, se je Američanka Jessica Pegula po slavju na turnirju serije WTA 1000 v Dubaju močno približala četrtouvrščeni rojakinji Coco Gauff. Na lestvici ju loči le 35 točk. Pegula bo ta teden igrala v domačem Austinu.

V prvi deseterici sta mesti izmenjali le Italijanka Jasmine Paolini in Rusinja Mira Andrejeva, ki sta zdaj sedma oziroma osma na lestvici. Paolini bo ta teden igrala v Meridi v Mehiki.

Od Slovenk je najvišje uvrščena Kaja Juvan na 93. mestu. Ta teden bo Ljubljančanka dejavna v Austinu, predvidoma v torek pa jo v prvem krogu čaka Američanka Claire Liu.

Na turnirju nižje ravni v Antalyi (WTA 125) bosta igrali Veronika Erjavec in Tamara Zidanšek, ki sta na lestvici 108. oziroma 149.

 Lestvica WTA (23. februar):

  1.   (1) Arina Sabalenka (Blr)        10.675
  2.   (2) Iga Swiatek (Pol)              7588
  3.   (3) Jelena Ribakina (Kaz)          7253
  4.   (4) Coco Gauff (ZDA)               6803
  5.   (5) Jessica Pegula (ZDA)           6768
  6.   (6) Amanda Anisimova (ZDA)         6070
  7.   (8) Jasmine Paolini (Ita)          4047
  8.   (7) Mira Andrejeva (Rus)           4001
  9.   (9) Jelina Svitolina (Ukr)         3845
 10.  (10) Victoria Mboko (Kan)           3214
...
 93.  (92) Kaja Juvan (Slo)                796
108. (112) Veronika Erjavec (Slo)          726
149. (147) Tamara Zidanšek (Slo)           507
301. (315) Polona Hercog (Slo)             218
378. (385) Dalila Jakupović (Slo)          167

