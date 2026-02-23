Arina Sabalenka še naprej daleč spredaj na lestvici WTA

Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka še naprej vodi na lestvici WTA. Na vrhu ima pred drugouvrščeno Poljakinjo Igo Swiatek 3087 točk naskoka. Na tretjem mestu je ostala Kazahstanka Jelena Ribakina. Najboljša Slovenka je Kaja Juvan, ki je 93. igralka sveta.

Čeprav se na lestvici ni premaknila višje, se je Američanka Jessica Pegula po slavju na turnirju serije WTA 1000 v Dubaju močno približala četrtouvrščeni rojakinji Coco Gauff. Na lestvici ju loči le 35 točk. Pegula bo ta teden igrala v domačem Austinu.

V prvi deseterici sta mesti izmenjali le Italijanka Jasmine Paolini in Rusinja Mira Andrejeva, ki sta zdaj sedma oziroma osma na lestvici. Paolini bo ta teden igrala v Meridi v Mehiki.

Od Slovenk je najvišje uvrščena Kaja Juvan na 93. mestu. Ta teden bo Ljubljančanka dejavna v Austinu, predvidoma v torek pa jo v prvem krogu čaka Američanka Claire Liu.

Na turnirju nižje ravni v Antalyi (WTA 125) bosta igrali Veronika Erjavec in Tamara Zidanšek, ki sta na lestvici 108. oziroma 149.