Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
26. 2. 2026,
11.05

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Rusija Kitajska B-2 Spirit PAK DA H-20

Četrtek, 26. 2. 2026, 11.05

15 minut

Ameriška nočna mora: kakšno orožje hočejo skupaj razviti Rusi in Kitajci?

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
B-2 | ZDA imajo pomembno tehnološko prednost pri razvoju radarsko nezaznavnih bombnikov: z letalom B-2 Spirit (na fotografiji) imajo ameriške zračne sile že od devetdesetih let prejšnjega stoletja preizkušene radarsko nezaznavne bombnike. Bodo zdaj dobili rusko-kitajskega tekmeca? | Foto Guliverimage

ZDA imajo pomembno tehnološko prednost pri razvoju radarsko nezaznavnih bombnikov: z letalom B-2 Spirit (na fotografiji) imajo ameriške zračne sile že od devetdesetih let prejšnjega stoletja preizkušene radarsko nezaznavne bombnike. Bodo zdaj dobili rusko-kitajskega tekmeca?

Foto: Guliverimage

Rusija in Kitajska bi lahko združili moči pri razvoju skupnega radarjem nevidnega bombnika, ki bi konkuriral ameriškim letalom. Vendar pa tehnične težave in sankcije ogrožajo projekt.

Rusija in Kitajska sta tesni zaveznici, ki redno izvajata skupne vojaške vaje. Zato se zdi ideja o sodelovanju pri razvoju novega prikritega bombnika očitna, poroča ameriški medij 19FortyFive. Ta govori celo o morebitni nočni mori za ameriške zračne sile.

Kitajska razvija bombnik H-20

Obe državi imata napredno obrambno industrijo in bi lahko združili svoje vire za ustvarjanje najsodobnejšega letala. Vendar pa realnost kaže, da se tako Rusija kot Kitajska pri svojih projektih spopadata s precejšnjimi težavami.

Tu-22M
Novice Ruski strateški bombniki se zbirajo blizu Ukrajine: smo tik pred največjim ruskim napadom?

Kitajska trenutno dela na svojem za radarjem slabo zaznavnem bombniku H-20, vendar je njegov zaključek zaradi tehničnih težav, zlasti pri razvoju visokozmogljivega pogonskega sistema, odložen.

Kitajski H-20:

H-20 naj bi bil sposoben za dolge misije, vendar se kitajski inženirji, kot poroča National Security Journal, spopadajo z uvedbo tehnologij za doseganje radarske nezaznavnosti in z dosegom letala.

Ruski PAK DA

Rusija pa razvija PAK DA, bombnik dolgega dosega, ki naj bi nadomestil starejše modele Tu-95. Tudi tukaj obstajajo težave: motorji še niso v celoti razviti, avionika in kamuflažni premaz pa inženirjem povzročata težave.

Gripen E
Novice Hud letalski udarec za ZDA. To je znano.

Poleg tega je Rusija pod pritiskom mednarodnih sankcij, ki motijo ​​dobavne verige. Po poročanju 19FortyFive se ruska vlada trenutno bolj osredotoča na proizvodnjo tankov in oklepnih vozil kot na razvoj letalstva.

Ruski PAK DA:

Čeprav bi bilo sodelovanje med Rusijo in Kitajsko pri radarsko nezaznavnem bombniku teoretično mogoče, bi lahko praktični izzivi projekt ovirali. Jezikovne ovire, različni tehnični standardi in vprašanje dodelitve nalog predstavljajo velike ovire, piše 19FortyFive.

Američani imajo veliko prednost

Poleg tega imajo ZDA pomembno tehnološko prednost pri razvoju radarsko nezaznavnih bombnikov: z letalom B-2 Spirit imajo ameriške zračne sile že od devetdesetih let prejšnjega stoletja preizkušene radarsko nezaznavne bombnike, naslednja generacija, B-21 Raider, pa je že na začetku razvoja.

Donald Trump
Novice Velik udarec za Trumpa: to je lahko slovo ZDA kot svetovne velesile

Desetletja izkušenj s prikrito tehnologijo so privedla do strokovnega znanja, ki ga Rusija in Kitajska še nista dosegli v primerljivi meri. Poleg tega imajo ZDA po poročanju BBC koristi od ogromnega obrambnega proračuna, sofisticiranih dobavnih verig in tesno integrirane visokotehnološke industrije, kar znatno olajša razvoj kompleksnih letalskih sistemov.

Bodo Rusi in Kitajci najprej skupaj razvili preprostejša orožja?

Čeprav se zdi ideja o skupnem radarsko nezaznavnem bombniku Rusije in Kitajske verjetna, tehnični in politični izzivi otežujejo njeno izvedbo. Najsodobnejši bombnik zaenkrat ostaja zunaj obsega tega partnerstva.

Vendar to ne pomeni, da rusko-kitajska ekipa inženirjev ne bi mogla zgraditi drugih oborožitvenih sistemov. Lahko bi začeli z nečim preprostim, kot je strelivo za havbice, nato pa bi se po inovacijski lestvici povzpeli z zmogljivim tankom ali oklepnim transporterjem, še piše 19FortyFive.

Volodimir Zelenski in JAS 39 gripen
Novice Ukrajinska hladna prha za Trumpa
F-35 Nizozemska
Novice Hladna evropska prha za Američane: "V F-35 lahko vdremo kot v iphone"
F-35
Novice Kako lahko ZDA "izklopijo" danska letala F-35
F-35
Novice Ameriški generali zaskrbljeni: To je uspelo Kitajcem
J-35A
Novice Osuplost na Zahodu: kitajsko supermoderno letalo prvič v akciji
F-35
Novice Norveško opozorilo Putinu: F-35 proti meji z Rusijo
Tu-22M
Novice Ruski strateški bombniki poleteli proti Švedski
ruski lovec Su-30
Novice Španski lovci F-18 nad Baltikom prestregli rusko letalo z nenavadno oborožitvijo
Zemlja vesolje
Novice Kakšno pošastno orožje načrtujejo Kitajci?
Kitajska letalonosilka
Novice Zdaj ni več dvomov: Kitajska gradi vojaško pošast
Črni biser Tu-134A-4
Novice Zahodna letala nad Baltikom prestregla zelo redko rusko letalo
ZDA Rusija Kitajska B-2 Spirit PAK DA H-20
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.