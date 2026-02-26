Ameriška nočna mora: kakšno orožje hočejo skupaj razviti Rusi in Kitajci?

Rusija in Kitajska bi lahko združili moči pri razvoju skupnega radarjem nevidnega bombnika, ki bi konkuriral ameriškim letalom. Vendar pa tehnične težave in sankcije ogrožajo projekt.

Rusija in Kitajska sta tesni zaveznici, ki redno izvajata skupne vojaške vaje. Zato se zdi ideja o sodelovanju pri razvoju novega prikritega bombnika očitna, poroča ameriški medij 19FortyFive. Ta govori celo o morebitni nočni mori za ameriške zračne sile.

Kitajska razvija bombnik H-20

Obe državi imata napredno obrambno industrijo in bi lahko združili svoje vire za ustvarjanje najsodobnejšega letala. Vendar pa realnost kaže, da se tako Rusija kot Kitajska pri svojih projektih spopadata s precejšnjimi težavami.

Kitajska trenutno dela na svojem za radarjem slabo zaznavnem bombniku H-20, vendar je njegov zaključek zaradi tehničnih težav, zlasti pri razvoju visokozmogljivega pogonskega sistema, odložen.

Kitajski H-20:

H-20 naj bi bil sposoben za dolge misije, vendar se kitajski inženirji, kot poroča National Security Journal, spopadajo z uvedbo tehnologij za doseganje radarske nezaznavnosti in z dosegom letala.

Ruski PAK DA

Rusija pa razvija PAK DA, bombnik dolgega dosega, ki naj bi nadomestil starejše modele Tu-95. Tudi tukaj obstajajo težave: motorji še niso v celoti razviti, avionika in kamuflažni premaz pa inženirjem povzročata težave.

Poleg tega je Rusija pod pritiskom mednarodnih sankcij, ki motijo ​​dobavne verige. Po poročanju 19FortyFive se ruska vlada trenutno bolj osredotoča na proizvodnjo tankov in oklepnih vozil kot na razvoj letalstva.

Ruski PAK DA:

Čeprav bi bilo sodelovanje med Rusijo in Kitajsko pri radarsko nezaznavnem bombniku teoretično mogoče, bi lahko praktični izzivi projekt ovirali. Jezikovne ovire, različni tehnični standardi in vprašanje dodelitve nalog predstavljajo velike ovire, piše 19FortyFive.

Američani imajo veliko prednost

Poleg tega imajo ZDA pomembno tehnološko prednost pri razvoju radarsko nezaznavnih bombnikov: z letalom B-2 Spirit imajo ameriške zračne sile že od devetdesetih let prejšnjega stoletja preizkušene radarsko nezaznavne bombnike, naslednja generacija, B-21 Raider, pa je že na začetku razvoja.

Desetletja izkušenj s prikrito tehnologijo so privedla do strokovnega znanja, ki ga Rusija in Kitajska še nista dosegli v primerljivi meri. Poleg tega imajo ZDA po poročanju BBC koristi od ogromnega obrambnega proračuna, sofisticiranih dobavnih verig in tesno integrirane visokotehnološke industrije, kar znatno olajša razvoj kompleksnih letalskih sistemov.

Bodo Rusi in Kitajci najprej skupaj razvili preprostejša orožja?

Čeprav se zdi ideja o skupnem radarsko nezaznavnem bombniku Rusije in Kitajske verjetna, tehnični in politični izzivi otežujejo njeno izvedbo. Najsodobnejši bombnik zaenkrat ostaja zunaj obsega tega partnerstva.

Vendar to ne pomeni, da rusko-kitajska ekipa inženirjev ne bi mogla zgraditi drugih oborožitvenih sistemov. Lahko bi začeli z nečim preprostim, kot je strelivo za havbice, nato pa bi se po inovacijski lestvici povzpeli z zmogljivim tankom ali oklepnim transporterjem, še piše 19FortyFive.