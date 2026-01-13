Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Melbourne OP Avstralije

Renata Zarazua je občutila nevarno avstralsko sonce

Renata Zarazua | Renata Zarazua | Foto Guliverimage

Renata Zarazua

Foto: Guliverimage

"Avstralsko sonce ni šala," je na svojem profilu na Instagramu zapisala Renata Zarazua iz Mehike, ki se te dni pripravlja na prvi turnir za grand slam, OP Avstralije.

Renata Zarazua je spoznala, da z avstralskim soncem ni šale. | Foto: Instagram Renata Zarazua je spoznala, da z avstralskim soncem ni šale. Foto: Instagram

Najboljše igralke in igralci se te dni v Melbournu pripravljajo na prestižni turnir – OP Avstralije. Med njimi je tudi Mehičanka Renata Zarazua, trenutno 84. igralka sveta, ki se je neposredno uvrstila na glavni turnir. A pri 28-letni teniški igralki se je izkazalo, da je avstralsko sonce lahko še kako nevarno. Zarazua je namreč objavila fotografijo svojega hrbta, kjer se vidijo hude opekline.

To je samo še en dokaz, da morajo biti igralke in igralci pozorni, da ne pride do usodnih opeklin. Vreme v Melbournu v naslednjih dneh ne kaže na preveč visoke temperature. Do konca tega tedna se bodo temperature gibale med 22 in 29 stopinj Celzija, vseeno lahko igralci hitro dobijo opekline.

Igralci imajo v Melbourni pogosto težave zaradi vročine. | Foto: Guliverimage/Getty Images Igralci imajo v Melbourni pogosto težave zaradi vročine. Foto: Guliverimage/Getty Images

Vročinsko pravilo

V preteklosti so bile na OP Avstralije zelo visoke temperature, tako da smo videli nemalo kolapsov igralk, igralcev in tudi pobiralcev žogic. Na turnirju velja tudi vročinsko pravilo (Extreme Heat Policy), ki je namenjeno zaščiti igralcev pred ekstremno vročino in temelji na merjenju temperature zraka, vlažnosti, moči sončnega sevanja, hitrosti vetra ter izračunu indeksa toplote (WBGT – Wet Bulb Globe Temperature).

Ko pogoji presežejo določene meje, se lahko tekme na odprtih igriščih začasno prekinejo, omogoči se odmor med nizoma ali pa se tekme, če je mogoče, preselijo na pokrita igrišča. Pravilo prav tako dovoljuje prilagoditve med igro. Igralci imajo lahko daljše odmore, uporabo ventilatorjev ali hladilnih naprav, igralcem pa omogoča, da zaprosijo za odmor ali medicinsko pomoč, če se slabo počutijo.

OP Avstralije | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Z letošnjim letom velja pravilo tudi za turnirje ATP

Z letošnjim letom so vodilni predstavniki združenja profesionalnih igralcev tenisa ATP uvedli pravila o ekstremni vročini. Za zaščito igralcev, ki tekmujejo v ekstremnih razmerah, bo lahko vsak udeleženec turnirja v tretjem nizu zahteval desetminutni odmor za ohladitev, če bo indeks, ki upošteva temperaturo, vlažnost in veter, v prvih dveh nizih dosegel 30,1, so sporočili iz ATP.

