Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Torek,
20. 1. 2026,
18.01

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
Tajvan pametni telefon Asus

Torek, 20. 1. 2026, 18.01

1 ura, 14 minut

Tehnološki velikan Asus potrdil: Novih pametnih telefonov ne bo

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Asus Zenfone, pametni telefon | Asus je imel na trgu pametnih telefonov v letu 2024 nekaj manj kot triodstotni tržni delež, kar ga je med vsemi proizvajalci uvrščalo na deseto mesto pred kitajski ZTE in za japonski Sony. Tržni delež je temeljil na statistiki analitičnih podjetij Canalys, International Data Corporation (IDC) in Counterpoint Research. | Foto Shutterstock

Asus je imel na trgu pametnih telefonov v letu 2024 nekaj manj kot triodstotni tržni delež, kar ga je med vsemi proizvajalci uvrščalo na deseto mesto pred kitajski ZTE in za japonski Sony. Tržni delež je temeljil na statistiki analitičnih podjetij Canalys, International Data Corporation (IDC) in Counterpoint Research.

Foto: Shutterstock

Predsednik uprave tajvanskega tehnološkega podjetja Asus Jonney Shih je razkril, da Asus v letu 2026 ne bo izdal nobenega novega pametnega telefona. S tem se še dodatno utrjujejo govorice, da se podjetje pripravlja na dokončno slovo od trga pametnih telefonov.

Asus je svoja zadnja pametna telefona – ROG Phone 9 FE in Zenfone 12 Ultra – izdal v začetku februarja 2025, torej skoraj pred letom dni. Od takrat tajvansko podjetje ni napovedalo nobenega novega modela, zato se je na spletu začelo šušljati, da se Asus morda pripravlja na slovo od trga.

Pametni telefon
Novice Slabe novice za kupce pametnih telefonov

V letu 2026 po nedavnih razkritjih predsednika uprave Asusa Jonneyja Shiha medtem sploh ne moremo pričakovati nobenega telefona linij ROG ali Zenphone, saj jih bo podjetje prenehalo razvijati. 

Z umikom Asusa se bo velika vrzel sicer odprla predvsem na trgu namenskih igričarskih pametnih telefonov, kjer je zadnja leta morda celo vodilno vlogo igrala prav znamka Asus ROG. Na fotografiji Asus ROG 9 Pro. | Foto: Shutterstock Z umikom Asusa se bo velika vrzel sicer odprla predvsem na trgu namenskih igričarskih pametnih telefonov, kjer je zadnja leta morda celo vodilno vlogo igrala prav znamka Asus ROG. Na fotografiji Asus ROG 9 Pro. Foto: Shutterstock

Shih po navedbah tajvanskih medijev ni želel ne potrditi ne zanikati govoric, da to pomeni, da je Asus dokončno na izhodnih vratih trga pametnih telefonov. Med drugim je namigoval, da je to mogoče, a hkrati tudi dejal, da bodo zaposleni v Asusovem mobilnem sektorju morda premeščeni na druga delovna mesta, denimo v umetnointeligenčne projekte.

Donald Trump, Eric Trump, Donald Trump mlajši
Novice Velika prevara bratov Trump?

Obstoječi uporabniki pametnih telefonov Asus so lahko brez skrbi

Asus bo po navedbah Shiha obstoječim uporabnikom njihovih pametnih telefonov še naprej zagotavljal podporo v obliki posodobitev programske opreme in garancijske storitve.

Z umikom Asusa se bo velika vrzel sicer odprla predvsem na trgu namenskih igričarskih pametnih telefonov, kjer je zadnja leta morda celo vodilno vlogo igrala prav znamka Asus ROG. 

Tajvan, Tajpej
Novice Alarm v Tajvanu. Kaj naklepa Kitajska?

Tajvan pametni telefon Asus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.