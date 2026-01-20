Predsednik uprave tajvanskega tehnološkega podjetja Asus Jonney Shih je razkril, da Asus v letu 2026 ne bo izdal nobenega novega pametnega telefona. S tem se še dodatno utrjujejo govorice, da se podjetje pripravlja na dokončno slovo od trga pametnih telefonov.

Asus je svoja zadnja pametna telefona – ROG Phone 9 FE in Zenfone 12 Ultra – izdal v začetku februarja 2025, torej skoraj pred letom dni. Od takrat tajvansko podjetje ni napovedalo nobenega novega modela, zato se je na spletu začelo šušljati, da se Asus morda pripravlja na slovo od trga.

V letu 2026 po nedavnih razkritjih predsednika uprave Asusa Jonneyja Shiha medtem sploh ne moremo pričakovati nobenega telefona linij ROG ali Zenphone, saj jih bo podjetje prenehalo razvijati.

Z umikom Asusa se bo velika vrzel sicer odprla predvsem na trgu namenskih igričarskih pametnih telefonov, kjer je zadnja leta morda celo vodilno vlogo igrala prav znamka Asus ROG. Na fotografiji Asus ROG 9 Pro. Foto: Shutterstock

Shih po navedbah tajvanskih medijev ni želel ne potrditi ne zanikati govoric, da to pomeni, da je Asus dokončno na izhodnih vratih trga pametnih telefonov. Med drugim je namigoval, da je to mogoče, a hkrati tudi dejal, da bodo zaposleni v Asusovem mobilnem sektorju morda premeščeni na druga delovna mesta, denimo v umetnointeligenčne projekte.

Obstoječi uporabniki pametnih telefonov Asus so lahko brez skrbi

Asus bo po navedbah Shiha obstoječim uporabnikom njihovih pametnih telefonov še naprej zagotavljal podporo v obliki posodobitev programske opreme in garancijske storitve.

