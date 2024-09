Koliko hiš bo porušenih, kdaj bodo ljudje dobili odškodnine?

Vlada je danes sprejela sklep o rušitvi 50 hiš na desnem bregu Savinje v občini Braslovče, ki so jo lani avgusta prizadele katastrofalne poplave. Na podlagi dosedanjih ocen strokovnjakov bo v državi skupaj odstranjenih 258 objektov, ki niso primerni za bivanje oziroma se nahajajo na območjih, ki bi jih lahko močno prizadele bodoče poplave. Prve odškodnine bodo državljani prejeli novembra, obljubljajo v vladni službi za obnovo po poplavah in plazovih.

Sprva je bilo sicer za rušenje predvidenih 343 objektov, a so jih po dodatnih preverjanjih s seznama umaknili 85.

Nočejo v tipske hiše

Do zdaj so se skoraj vsi prizadeti občani odločili za izplačilo odškodnin, s katerimi bodo sami reševali stanovanjski problem, in ne za selitev v tipske hiše, ki jih načrtuje postaviti država.

Vedeli bomo, koliko denarja je kdo dobil

Sedemnajst pogodb o odškodninah je že pripravljenih za podpis, podatki o prejemnikih in zneskih pa bodo javno objavljeni.

400 tisoč evrov za eno nepremičnino

Občani bodo odškodnine prejeli na osnovi cenitvenih poročil. Skupno so do zdaj sprožili postopke za 200 cenitev, do zdaj je bilo izdelano 101 poročilo, 80 oškodovancev se je z njimi že seznanilo. Velika večina se je s cenitvijo strinjala. Povprečna cenitev na objekt znaša 400 tisoč evrov, navajajo v vladni službi za obnovo pod vodstvom Boštjana Šefica. Poudarjajo sicer, da gre za statistično oceno in da je posamične nepremičnine težko primerjati med seboj.

Za tako imenovane nadomestitvene objekte je v prihodnjih treh letih predvidenih 175 milijonov evrov, največ bo porabljenih prihodnje leto. Z današnjo odločitvijo o odstranitvi objektov v Braslovčah so sprejeli sklepe o rušitvi za skupaj 130 objektov, navajajo v vladni službi za obnovo pod vodstvom Boštjana Šefica. Foto: STA

175 milijonov evrov v treh letih

Za tako imenovane nadomestitvene objekte je sicer v prihodnjih treh letih predvidenih 175 milijonov evrov, največ bo porabljenih prihodnje leto. Z današnjo odločitvijo o odstranitvi objektov v Braslovčah je vlada sprejela sklepe o rušitvi za skupaj 130 objektov.

Kaj bodo rekli v Letušu?

Osnutke sklepov so že pripravili tudi za več kot sto hiš na levem bregu Savinje v Letušu, kjer je bilo sicer največ nasprotovanja rušitvam. Pripombe so prejeli za približno tretjino objektov, strokovna pojasnila oziroma odgovore pa lahko občani pričakujejo prihodnji teden. V vladi sicer pričakujejo, da bodo sklep o odstranitvi objektov na tem območju sprejeli do konca septembra.

Nihče ne bo brez strehe nad glavo

Rušitve bodo potekale po izselitvi občanov, nihče ne bo brez strehe nad glavo, država pa bo krila stroške najema v obdobju do vselitve v nove domove, zagotavljajo v službi za obnovo.

V vladi se sicer s predstavniki občin dogovarjajo o zagotovitvi zemljišč za gradnjo novih nepremičnin. Tako pripravljajo dokumentacijo za spremembo namembnosti in komunalne priključke na skupaj 200 zemljiščih.