"Kljub velikim obljubam predsednika vlade Roberta Goloba o izgradnji stotih montažnih hiš na mesec in pohitritvi postopkov umeščanja objektov v prostor ni bila zgrajena niti ena hiša, še več, izdano ni bilo niti eno gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega bi lahko začeli gradnjo domov," je v današnji izjavi za medije poslanec SDS Jožef Jelen izpostavil enega od razlogov za sklic izredne seje.

Ob tem je dejal, da je v tem času le ena družina dobila novo hišo in še ta s sredstvi donatorjev. Ostali so še vedno razseljeni in v skrbeh, koliko časa bo še veljal ukrep subvencioniranja najemnin, počasi se premika tudi pri ocenjevanju škode na objektih, ki so bili predvideni za nadomestitveno gradnjo. Po mnenju stranke bi med upravičenci za predplačila za obnovo v višini 20 odstotkov morali biti tudi tisti, ki so prebivali v novih hišah, a še niso imeli prijavljenega stalnega bivališča oziroma pridobljenega uporabnega dovoljenja.

"Ljudje so imeli takoj po poplavah več optimizma, kot ga imajo danes"

Nedopustno se jim zdi tudi, da še vedno ni znano dokončno število domov, ki so namenjeni za nadomestno gradnjo. "Trenutno je na seznamu za rušenje 343 hiš, le 73 med njimi jih ima sklep, medtem ko je bilo 85 objektov odstranjenih s seznama in so brez statusa, prav tako so neupravičeni do 20 odstotkov predplačila," je dejal Jelen.

V stranki ocenjujejo tudi, da se prepočasi premika sanacija vodotokov drugega reda in da je za to namenjenega premalo denarja. Po njihovem mnenju bi bilo nujno treba začeti tudi izvajanje postopkov za protipoplavno zaščito.

"Duševne stiske oškodovancev so velike, veliko je žalostnih zgodb in kot pravijo ljudje, so imeli takoj po poplavah več optimizma, kot ga imajo danes," je dejal Jelen.

Kot je poudaril, od vlade pričakujejo hitrejše ukrepanje s konkretnimi rešitvami, saj si ljudje ne zaslužijo takšnega odnosa vlade.

Predlagajo pet priporočil vladi

V največji opozicijski stranki si zato prizadevajo, da bi državni zbor sprejel pet priporočil vladi v zvezi z odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta lani.

Med temi so pozivi vladi, da poenostavi in pospeši postopke umeščanja v prostor za nadomestne gradnje ter da se zagotovi predplačila za obnovo tudi za lastnike stanovanj, ki v času ujm v lastnem stanovanju še niso imeli prijavljenega stalnega prebivališča. Želeli bi si tudi poziva vladi, da na lokalno skupnost prenese pristojnosti urejanja voda drugega reda, da občinam podeli predkupno pravico za nakup zemljišč, kjer se lahko gradijo nadomestni objekti, ter da zagotovi pospešitev postopkov recenzije projektov popoplavne obnove, ki močno podaljšujejo čas realizacije sanacijskih projektov ter jih zelo podaljšujejo.