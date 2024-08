Slovenija si lahko iz solidarnostnega sklada EU obeta še 328 milijonov evrov za odpravo posledic lanskih poplav. Danes predstavljeni predlog Evropske komisije morata potrditi še Evropski parlament in Svet EU. 100 milijonov evrov je Slovenija iz solidarnostnega sklada prejela že konec lanskega leta.

Evropska komisija je danes predlagala, da se Sloveniji iz solidarnostnega sklada EU izplača 428,4 milijona evrov za odpravo posledic poplav, ki so jo prizadele avgusta lani.

Predlog komisije morata zdaj potrditi Evropski parlament in Svet EU, nakar bo lahko Bruselj izplačal sredstva. Slovenija bo prejela še 328,4 milijona evrov, potem ko ji je komisija že decembra lani izplačala 100 milijonov evrov predplačila.

Sredstva bo lahko namenila za kritje stroškov intervencij in obnovo, vključno s popravili poškodovane infrastrukture, zaščito kulturne dediščine in čiščenjem, so navedli v Bruslju.