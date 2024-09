Ursula von der Leyen znova v Črni na Koroškem

Predsednica Evropske komisije je Črno na Koroškem, ki je bila ena od bolj prizadetih občin v ujmi 4. avgusta lani, obiskala le nekaj dni po katastrofalnih poplavah in plazovih. V Črni se je srečala z domačini in drugimi, ki so pomagali pri odpravljanju posledic vremenske ujme, sicer pa si je ob obisku iz helikopterja ogledala posledice ujme tudi v nekaterih drugih kraji po državi.

Von der Leyen se bo danes v Črni seznanila z obnovitvenimi deli in si v prostorih Kulturnega doma ogledala še razstavo fotografij o lanskih poplavah. Po ogledih bo skupaj s premierjem Golobom in županjo Občine Črna na Koroškem Romano Lesjak po napovedih podala izjavo za javnost.

Evropska komisija je Sloveniji za odpravo posledic lanske ujme namenila nepovratna sredstva iz solidarnostnega sklada EU. Ta teden je komisija za Slovenijo predlagala izplačilo v skupni višini 428,4 milijona evrov, kjer je upoštevano tudi predplačilo sto milijonov evrov, ki ga je Komisija Sloveniji odobrila novembra lani in ga je Slovenija že prejela.