Stroka o selitvi dela Letuša

Stroka bo pripravila mnenje, ali je del Letuša po avgustovski vodni ujmi še primeren za bivanje. Ocenila naj bi torej, kje so smiselni protipoplavni ukrepi, od koder pa je bolje, da se ljudje umaknejo. Glavno vlogo pri morebitni preselitvi prebivalcev z območja bo odigrala tehnična pisarna, so povedali na pristojnem ministrstvu. Sedež državne tehnične pisarne bo v Ljubljani. Poleg tega bosta v prvem koraku verjetno še dve izpostavi, kasneje pa bodo to prilagajali.

Kot so spomnili na ministrstvu za naravne vire in prostor, bo tehnična pisarna z izpostavami vzpostavljena z interventnim zakonom, ki ga je DZ sprejel v četrtek, in z zakonom o obnovi po vodni ujmi, ki bo sprejet v prihodnjih tednih. Tehnična pisarna bo pomagala tako občinam kot fizičnim osebam pri projektiranju in izvedbi potrebnih postopkov.

Na ministrstvu so opozorili, da bo treba za morebitno preselitev najti nadomestna zemljišča, potem pa pridobiti potrebna dovoljenja in strokovna zagotovila o njihovi varnosti. Treba bo oblikovati tudi dogovor s prebivalci, ki se želijo preseliti iz Letuša na primerno lokacijo. Ta naj bi bila v naselju Rakovlje, ki je tako kot Letuš v občini Braslovče.

Župan: Lokacija za selitev je že določena

"Nova lokacija mora biti strokovno pregledana in strokovno potrjena, da bo zagotovljena varnost. Vsekakor je treba narediti vse, da se podobni dogodki v prihodnosti ne bodo ponovili," so navedli na omenjenem ministrstvu.

Dodali so, da gradbeni zakon že omogoča postavitev nadomestnih bivalnih stanovanjskih enot. Mogoče je tudi izvajanje takojšnje rekonstrukcije objektov. Z interventnim zakonom se bo ta možnost razširila tudi na rekonstrukcije zunaj starih dimenzij, in sicer ob nujni strokovni preveritvi glede na novo umestitev v prostoru.

Braslovški župan Tomaž Žohar je v nedeljski izjavi za medije povedal, da je odločitev o morebitni preselitvi prebivalcev dela Letuša že v medresorskem usklajevanju.

"Naš cilj je zagotoviti kakovostno selitev v zdravo življenjsko okolje, nikakor ne bomo dovolili polovičnih rešitev ali selitev v geto naselja. Lokacijo za preselitev že imamo določeno, je poplavno in potresno varna, prav tako ni plazovita," je takrat dejal Žohar.

Opozoril je še, da je nujna tudi sanacija struge reke Savinje.