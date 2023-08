V občini Braslovče razmišljajo o rušitvi dveh naselij s 150 hišami

Po hudih poplavah, ki so v začetku avgusta zajele dobršen del države, so bile med bolj razdejanimi občinami Braslovče. Da bi zagotovili dolgoročno poplavno varnost območja, so se pristojni odločili za na videz radikalen, vendar po besedah župana nujen in edini učinkovit ukrep. Po poročanju portala N1 nameravajo izseliti dve naselji na območju Letuša, skupaj naj bi porušili približno 150 hiš.

Poplave so v občini Braslovče prizadele 271 stanovanjskih objektov, zaradi česar si je moralo bivališče drugod poiskati 73 družin. Nekaj jih je občina namestila v občinska stanovanja in stanovanja, ki so jih ponudili občani, večina jih je našla zavetje pri svojcih ali prijateljih. Nekaj družin se je začasno preselilo v zgornje etaže svojih hiš.

Občina Braslovče je skupaj z direkcijo za vode (DRSV) zaradi razdejanja, ki ga je povzročila poplava, takoj pristopila k nujnim sanacijam na porečju reke Savinje, pri čemer je začela iskati tudi trajne protipoplavne rešitve.

Odločili so se za rušenje poškodovanih hiš, saj je to po besedah braslovškega župana Tomaža Žoharja "edina sprejemljiva rešitev, ki vpliva na varnost celotnega porečja reke Savinje, ne samo na varnost območja občine Braslovče".

Foto: Ana Kovač

Na mestu porušenih hiš nameravajo zgraditi suhe zadrževalnike, ki bodo omogočili nadzorovano razlivanje ob novih velikih vodah, prebivalcem tega območja pa ponuditi nadomestno gradnjo na drugi lokaciji. Župan pravi, da je ta že identificirana, a še ni uradno potrjena.

Neuradno: nadomestne gradnje na območju Rakovelj

Neuradno naj bi šlo za območje naselja Rakovlje, ki je v neposredni bližini središča Braslovč, osnovne šole, načrtovanega novega športnega parka in zdravstvenega centra.

O preselitvi dveh naselij na levem in desnem bregu Savinje na območju gmajn v kraju Letuš na občini razmišljajo že dolgo, saj ljudje s teh območij nenehno trepetajo pred poplavami, pravi župan, ki je dodal, da jim je zaradi usposobljenosti enot za zaščito in reševanje ter gasilcev uspelo preprečiti še hujšo katastrofo ter smrtne žrtve.

Seveda pa o podrobnostih izvedbe ukrepov še ne želi govoriti, saj je še prezgodaj.

Da naj prebivalci tega območja ne vlagajo preveč sredstev v obnovo, naj bi ob obisku po poplavah nekaterim prisotnim prebivalcem svetoval tudi premier Robert Golob, kar nakazuje na to, da se s takšnim ukrepom strinja tudi vlada.

Nekateri bi raje sanirali porečje Savinje

Nekaj prebivalcev naj bi bilo bolj kot izselitvi naklonjenih sanaciji porečja Savinje, vendar takšen ukrep naj ne bi užival podpore pristojnih. Izkazalo se je, da četudi bi bili že prej začeti protipoplavni ukrepi dokončani, ob tokratni ujmi ne bi pomagali.

Kot možnost za tiste, ki se s selitvijo na novo lokacijo ne bi strinjali, se neuradno omenja tudi izplačilo odškodnine.

"Načrtujemo, da bi lahko ogrožene prebivalce v celoti preselili v naslednjem letu in pol," je povedal župan za N1 in poudaril, da bodo ljudje dobili hiše na ključ in se bodo lahko vanje takoj preselili. S tem naj bi zadostili osnovnemu cilju, da prebivalci s selitvijo pridobijo in ne izgubijo.