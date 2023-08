Golob s predsedniki parlamentarnih strank o ukrepih za sanacijo posledic poplav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Robert Golob in predsedniki ostalih parlamentarnih strank bodo sedli za isto mizo. Foto: Žan Kolman/ KPV

Predsednik vlade Robert Golob se bo danes sestal s predsedniki parlamentarnih strank, ki jih je na srečanje povabil "v želji po oblikovanju celovitih rešitev in ukrepov za sanacijo posledic ujme", so sporočili iz njegovega kabineta. Vlada je namreč opredelila nove interventne ukrepe, ki jih bo vgradila v interventni zakon za pomoč po poplavah.

Med njimi so tehnična pisarna, pospešitev pridobivanja dovoljenj za rekonstrukcije, izredna solidarnostna pomoč in moratorij na posojila. Predlog zakona bodo ministri potrdili prihodnji četrtek in ga po nujnem postopku poslali v DZ.

Na srečanje tudi Janša in Vrtovec

Iz obeh opozicijskih parlamentarnih strank so napovedali, da se bodo srečanja udeležili. Predloge SDS bo predstavil predsednik Janez Janša, v imenu NSi pa se bo srečanja udeležil poslanec in predsednik sveta stranke Jernej Vrtovec. NSi je sicer že v sredo javnosti predstavila svoje predloge za sanacijo posledic ujme, med drugim se zavzemajo za dvig povprečnin prizadetim občinam, takojšnjo vzpostavitev solidarnostnega sklada, odločno pa nasprotujejo dodatnemu obremenjevanju gospodarstva.

Pričakovati je, da bodo o ukrepih na področju sanacije danes govorili tudi na srečanju predstavnikov ministrstva za naravne vire in prostor ter občinskih združenj, ki bodo sicer razpravljali o predlogu zakona o gospodarskih javnih službah.