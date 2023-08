Kaj bo obljubil Golob po srečanju z župani? #vŽivo

Predsednik vlade Robert Golob se je srečal s predstavniki Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. Sestanek je potekal na temo dosedanjega poteka intervencijskih in sanacijskih del na prizadetih območjih. Izjavo po srečanju spremljamo v živo.

Na srečanju s predstavniki lokalnih skupnosti in predsednikom vlade Robertom Golobom so sodelovali tudi predstavnika Rdečega križa Slovenije in Slovenske Karitas, ministrice in ministri ter drugi predstavniki pristojnih resorjev. Pričakovati je, da so bile na sestanku dane konkretne obljube o pomoči v ujmi najbolj prizadetim občinam.

Več sledi ...