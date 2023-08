Znanih bo več ukrepov za pomoč gospodarstvu in občinam #vŽivo

Premier Robert Golob se bo danes ponovno srečal s predstavniki občinskih združenj, s katerimi bo med drugim spregovoril o dozdajšnjem poteku intervencijskih del na območjih, ki so jih prizadele nedavne poplave, ter o nadaljnjih ukrepih. O blaženju posledic obsežnih poplav bodo danes spregovorili tudi pristojni ministri in predstavniki gospodarstva.

6.15 Premier in ministri z občinami in gospodarstveniki o nadaljnjih ukrepih po poplavah

Predsednik vlade Robert Golob bo na današnjem drugem srečanju s predstavniki Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije spregovoril o dozdajšnjem poteku intervencijskih in sanacijskih del na prizadetih območjih ter se pogovoril o novih predlogih in potrebah. Na srečanju bodo sodelovali tudi predstavnika Rdečega križa Slovenije in Slovenske Karitas, ministri ter drugi predstavniki pristojnih resorjev. Načrtovanemu enournemu srečanju bo ob 14. uri sledila izjava za medije.

Predloge prihodnjih ukrepov države bo vlada po Golobovih napovedih obravnavala na četrtkovi seji. Golob je ob tem občine pozval k čimprejšnjemu popisu škode, na podlagi katerega jim lahko država izplača sredstva. Nekatere najbolj prizadete občine bodo popis začele že danes.

Danes bo tudi interni sestanek pristojnih ministrstev, obrtno-podjetniške, gospodarske, trgovinske in turistično-gostinske zbornice ter civilne zaščite glede blaženja posledic obsežnih poplav, ki ga je sklical minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Sestanek bo zaprt za javnost, po sestanku pa bodo poslali sporočilo za javnost.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pa dopoldne pripravlja novinarsko konferenco o ukrepih pri dobavi električne energije za pomoč prebivalcem na poplavljenih območjih. Poleg ministra Bojana Kumra bodo na novinarski konferenci sodelovali kot predstavniki dobaviteljev električne energije sodelovali še predsednik uprave GEN-I Maks Helbl, član uprave Petrola Jože Semolič ter predsednik sekcije dobaviteljev električne energije pri EZS in direktor ECE Sebastijan Roudi. Med predlogi prebivalcev je bilo v zadnjih dneh mogoče slišati tudi odpis dajatev na položnicah za elektriko in vodo.

O aktualnih informacijah glede zagotavljanja pomoči Ljubljančanom ter drugim prizadetim občinam pa bodo spregovorili tudi na novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića.