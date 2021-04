Žalostna vest: umrl je princ Filip

Pri 99 letih je umrl princ Filip, mož britanske kraljice Elizabete II. Poročena sta bila več kot 73 let, imela sta štiri otroke, deset vnukov in devet pravnukov.

Iz Buckinghamske palače so sporočili, da je umrl 99-letni princ Filip, vojvoda edinburški. "Njeno veličanstvo kraljica z globoko žalostjo sporoča, da je umrl njen ljubljeni mož," so zapisali, "poslovil se je v miru danes zjutraj na gradu Windsor."

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

Filipa so zaradi slabega počutja 16. februarja sprejeli v bolnišnico, dva tedna pozneje so ga premestili v drugo zdravstveno ustanovo, kjer je prestal poseg na srcu, pred tremi tedni pa je zapustil bolnišnično oskrbo.

Video: Princ Filip je pred tremi tedni zapustil bolnišnico.

Številni izreki sožalja

Ob smrti princa prihajajo izreki sožalj z vsega sveta, tudi iz Slovenije. "V imenu Republike Slovenije izrekam Njenemu Veličanstvu kraljici Elizabeti II. in državljanom Združenega kraljestva iskreno sožalje in sočutje ob smrti Njegove Kraljeve Visokosti vojvode Edinburškega," je na družbenem omrežju Twitter zapisal slovenski predsednik Borut Pahor.

V imenu Republike Slovenije izrekam Njenemu Veličanstvu kraljici Elizabeti II. in državljanom Združenega kraljestva iskreno sožalje in sočutje ob smrti Njegove Kraljeve Visokosti vojvode Edinburškega. — Borut Pahor (@BorutPahor) April 9, 2021

"Naše misli so z njenim veličanstvom kraljico, kraljevo družino in britanskim ljudstvom," so ob žalostni vesti zapisali na veleposlaništvu Slovenije v Londonu.

Po pisanju STA je sožalje v imenu švedske kraljeve družine britanski kraljici, njeni družini in Britancem izrazil švedski kralj Karl Gustav XVI. "Princ Philip je bil dolga leta dober prijatelj naše družine, to prijateljstvo smo zelo cenili," je zapisal švedski kralj po poročanju tujih tiskovnih agencij. Tudi norveška kraljeva družina je sporočila, da so z žalostjo sprejeli novico o smrti vojvode edinburškega. "V mislih smo s kraljico Elizabeto in drugimi člani njene družine. Sožalje izražamo tudi Britancem," je sporočil norveški kralj Harald. Napovedal je, da bodo danes in na dan pogreba zastave na palači spustili na pol droga.

To bodo storili tudi na vladnih poslopjih Avstralije in Nove Zelandije, ki sta obe del skupnosti Commonwealth. Avstralski premier Scott Morrison je ob tem dejal, da je soprog britanske kraljice "poosebljal generacijo, ki je ne bomo nikoli več videli". Žalost ob njegovi smrti.

On the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/rZlbY1matF — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2021

Obvestilo o smrti princa Filipa, ki so ga obesili na ograjo pred Buckinghamsko palačo Foto: Reuters

Bil je najstarejši član kraljeve družine, 2. avgusta 2017 pa se je uradno upokojil in prenehal opravljati kraljeve dolžnosti. Od takrat se je v javnosti pojavil le redko, a nikoli ni manjkal na najpomembnejših družinskih dogodkih, kot so bile poroke njegovih vnukov: princa Harryja maja 2018, princese Eugenie oktobra 2018 in princese Beatrice julija 2020.

Samosvoj humor ga je večkrat spravil v težave

Zadnji javni dogodek, na katerem je bil prisoten, je bila vojaška ceremonija v Buckinghamski palači julija lani, skupno pa je od leta 1952 v okviru kraljevih dolžnosti opravil več kot 22 tisoč samostojnih nastopov v javnosti.

Slovel je po odrezavem humorju, ki se je večkrat približal, po mnenju nekaterih pa tudi prestopil mejo žaljivosti, zaradi česar so ga mediji pogosto krcali.

Z Elizabeto na turneji po Avstraliji leta 1954. Foto: Wikimedia Commons

Čeprav ga niso okronali za kralja, podeljen mu je bil naziv vojvoda edinburški, je Filip za zaprtimi vrati igral pomembno državniško vlogo, pišejo tuji mediji, in podpiral ženino vladavino.

"Vsa ta leta je stal ob meni in bil moja moč," je kraljica o Filipu dejala leta 2012, ko je obeležila 60 let na prestolu Združenega kraljestva, "jaz, cela družina, ta in mnoge druge države mu dolgujemo več, kot bi on kdajkoli zahteval, in več, kot se bomo kdajkoli zavedali."

Foto: Reuters

Rodil se je kot grški in danski princ

Princ Filip se je rodil 10. junija 1921 na grškem otoku Krf kot član tako grške kot danske kraljeve družine. Imel je težko otroštvo, mama je imela psihične težave, oče je bil pogosto odsoten.

Ko se je Grčija po prvi svetovni vojni zapletla še v vojno s Turki, je grška kraljeva družina padla v nemilost revolucionarjev in leta 1922 so jih izgnali. Pobegnili so v Pariz, kot desetletni deček pa je Filip prišel v Veliko Britanijo, kjer se je pri 21. letih pridružil kraljevi mornarici.

Vila Mon Repos na Krfu, v kateri se je Filip rodil, je bila poletna rezidenca grške kraljeve družine. Foto: Wikimedia Commons

Z Elizabeto sta se prvič srečala leta 1934 na poroki Filipove sestrične in Elizabetinega strica. Sta daljna sorodnika, njuna skupna prednica je bila kraljica Viktorija.

Štirje otroci, deset vnukov in devet pravnukov

Poročila sta se 20. novembra 1947 v Westminstrski opatiji, obred je prek radijskih valov spremljalo 200 milijonov ljudi po svetu. V 73 letih zakona so se jima rodili štirje otroci, imata pa tudi deset vnukov in devet pravnukov.