99 let ganljivih pa tudi kontroverznih dogodivščin princa Filipa

Skoraj stoletje, ki ga je doživel princ Filip, je bilo polno prigod že od samega začetka. Bile so ganljive pa tudi kontroverzne, nekatere je povzročil sam, druge mu je na pot pripeljalo življenje. Tukaj je nekaj najbolj zanimivih.

Na varno so ga spravili v zaboju za pomaranče

Ko je moral njegov stric, kralj Konstantin Grški, leta 1922 odstopiti, so takrat 18 mesecev starega Filipa iz Grčije na varno prenesli v zaboju za pomaranče. Tega so predelali v zasilno zibko, v kateri so ga rešili na britansko vojno ladjo v spremstvu očeta in matere.

Elizabeto je očaral s skokom

Ko sta se z Elizabeto, takrat še princeso, leta 1939 drugič srečala, je ni očaral s svojimi svetlimi lasmi in modrimi očmi, ampak s svojimi atletskimi sposobnostmi. Takrat 13-letna Elizabeta je bila povsem vzhičena, ko je pet let starejši Filip brez težav skočil čez teniško mrežo in ji ponudil limonado ter piškote. Njena takratna varuška je pozneje v knjigi spominov zapisala, da je Elizabeta vzkliknila: "Kako visoko lahko skoči!"

Foto: Reuters

Bil je vojni heroj

Filip je v drugi svetovni vojni služil v britanski mornarici in se še posebej izkazal leta 1943, ko je njegova zamisel rešila 163-glavo posadko ladje Wallace. Ta se je znašla sredi napada nemškega letalstva, takrat 22-letni Filip pa je predlagal, da na morje pošljejo splav s prižganimi signalnimi raketami, ki je preusmeril pozornost Nemcev, medtem ko se je ladja rešila na varno.

Nenavadni vzdevki za Elizabeto

Nepopravljivi šaljivec je svojo na videz resno ženo vedno spravljal v dobro voljo. Med potovanjem po Kanadi leta 1951 jo je lovil po vlaku in strašil z umetnimi zobmi, med kronanjem leta 1953, ko je na glavi že nosila več kilogramov težko zlato krono, ji je rekel: "Kje pa si dobila ta klobuk?" Med ljubkovalnimi imeni, s katerimi jo je klical, pa sta tudi "klobasa" in "zelje".

Foto: Reuters

Rad je imel lepa dekleta

Filip je užival v ženski družbi in tudi ženske so ga oboževale. Vedno je zanikal, da bi bil kdaj nezvest kraljici, češ da je to tako ali tako nemogoče, ker ga vedno spremljajo varnostniki. Spremstvo pa ga ni oviralo pri spogledovanju: še leta 2021 so ga ujeli, ko je med pozdravljanjem množice neki mladenki, oblečeni v oprijeto opravo z zadrgo, rekel: "Če bi tole odpel, bi me aretirali."

Jadralne počitnice za davkoplačevalski denar

Ko je britanska vlada leta 2001 dvignila oznako tajnosti z nekaterih dokumentov, je prišlo v javnost, da je Filip leta 1971 s kraljevo jahto Britannia odplul na nenačrtovano dvomesečno jadranje po južnem Tihem oceanu. Kot so pozneje izračunali, je s to pustolovščino, preračunano v današnje evre, zapravil skoraj 700 tisočakov davkoplačevalskega denarja.

Foto: Reuters

V najtemnejših trenutkih je podpiral Williama in Harryja

Ob pogrebu princese Diane leta 1997 je čutil Filip tesnobo njenih sinov, svojih vnukov Williama in Harryja. 15-letnik in 12-letnik sta morala takrat strumno hoditi za krsto svoje matere in jo spremljati do Westminstrske opatije, česar morda ne bi zmogla, če ob njima ne bi korakal Filip. "Če gresta vidva, grem tudi jaz," jima je menda takrat dejal in ju podprl v najtežjih trenutkih življenja.