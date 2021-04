Kraljica Elizabeta II. je morala pogreb svojega soproga prestati sama. Njeni otroci in vnuki so sedeli odmaknjeni od nje, zaradi česar se je zasmilila celemu svetu.

Po pogrebu princa Filipa je po spletu zaokrožila žalostna fotografija kraljice Elizabete II., kako sama spremlja pogreb svojega soproga. Za to so krivi strogi ukrepi okrog novega koronavirusa, saj pandemija v Veliki Britaniji ne dovoljuje večjih sprevodov, na pogrebu pa je lahko prisotnih le 30 ljudi, ki morajo vzdrževati primerno razdaljo.

Britanski ukrepi velevajo, da tudi na pogrebih člani različnih gospodinjstev ne smejo sedeti skupaj, temveč na razdalji dveh metrov. Ker je 94-letna kraljica ostala brez edinega člana svojega gospodinjstva, je torej morala sedeti sama.

Žalostna fotografija 94-letne kraljice, ki je morala sama spremljati pogreb svojega moža. Foto: Reuters

Tudi kraljeva družina mora upoštevati pravila, naj bi bilo njeno sporočilo. Foto: Reuters

Znova pokazala, kako odlična monarhinja je

Mnogim se je zato močno zasmilila, ob čemer so izpostavili, kako absurdni so nekateri ukrepi zaradi pandemije. Tudi cenjeni britanski časnik The Telegraph je v članku Kraljica ne bi smela sedeti sama na pogrebu vojvode Edinburškega zapisal, da je "znova pokazala, kako odlična monarhinja je, saj je hotela upoštevati ukrepe in svetu pokazati, da se jih drži tudi kraljeva družina", a da so "pravila vseeno napačna".

"Res je krivično, da se državi med žalovanjem zdi primerno vzklikati: 'Brez dotikanja!' Ob tem bi lahko zaključili, da so ta pravila sestavili birokrati z malo občutka za etiko ali sočutje, kaj šele za duhovnost."

Stroga pravila pandemije so na pogrebih nečloveška, se strinjajo mnogi. Foto: Reuters

A kljub temu je princ Filip dobil pogreb, kot si ga je želel. Foto: Reuters

Zahvaljujoč pandemiji dobil pogreb, kot si ga je želel

Osamljena kraljica je bila po mnenju kraljevih poznavalcev edina šibka točka pogreba princa Filipa, saj je bila slovesnost sicer izpeljana odlično, pravijo. "Pogreb je bil ganljiv in intimen. Pandemija je vojvodi dala prav takšen pogreb, kot si ga je želel," so še izpostavili pri Telegraphu.

Pokojni soprog kraljice si je namreč zaželel zasebni pogreb, in ne državniškega, slovo brez pompa in javnega žalnega sprevoda, le v krogu najožje družine. Želel je, da njegovo krsto peljejo v kapelo sv. Jurija na windsorskem gradu z zelenim land roverjem, pri oblikovanju katerega je sodeloval tudi sam, prav tako pa je načrtoval tudi glasbo, ki jo je med bogoslužjem pel štiričlanski zbor. Vse njegove želje so izpolnili.

