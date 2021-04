Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med pogrebom princa Filipa so bile oči javnosti uprte tudi v slavna brata Williama in Harryja, v pričakovanju, ali bosta morda končno zgladila spor.

Princ Harry in princ William sta se po več kot enem letu ponovno srečala. Žal ju je združila žalost ob izgubi dedka, princa Filipa, ki sta se mu poklonila na sobotnem pogrebu.

Zaradi Harryjevega umika iz kraljeve družine in odmevnega intervjuja, ki sta ga z ženo Meghan Markle opravila z Oprah Winfrey, so bile oči javnosti uprte v brata, ki se menda ne razumeta več tako dobro kot nekoč. Filipov pogreb je bil tako prva priložnost za iskren pogovor.

Med sprevodom je bil med princema njun bratranec, sin princese Anne, Peter Philips, zaradi česar so nekateri med pogrebom ugibali, ali sta brata še vedno sprta. Foto: Reuters

Je led prebila mirovnica Kate?

Britanski mediji poročajo, da je prvi korak k spravi naredila Williamova žena Kate Middleton, ki naj bi bila "most" med sprtima bratoma. To je bilo vidno po pogrebu, ko je žalujoča kraljeva družina zapuščala kapelo svetega Jurija na gradu Windsor, Kate pa se je umaknila nekoliko nazaj in pustila, da sta Harry in William sama nadaljevala sprehod po posestvu.

Ravno zaradi te poteze poznavalci kraljevine in mediji hvalijo Kate - poimenovali so jo celo "mirovnica Kate"-, češ da je to odraz tega, da bo nekoč odlična kraljica.

A javnost je lahko videla le odhod iz kapele, nato pa se je prenos končal in člani družine so se umaknili v zasebno žalovanje v grad Windsor.

"Mirovnica Kate" naj bi poskrbela za prebitje ledu med bratoma. Foto: Cover Images

Pogovor je "stekel v pravo smer"

Kraljevi poznavalci zdaj trdijo, da se je pogovor med Williamom in Harryjem nadaljeval ter da se jima je pridružil tudi oče, princ Charles. Viri so izdali, da so še vedno določene prepreke, a je pogovor, ki naj bi trajal več ur, "stekel v pravo smer".

"Prezgodaj je še reči, a takšnega prvega koraka bi si želel tudi princ Filip. Ne vemo, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati in stran od kamer, a nedvomno so spregovorili tudi o intervjuju z Oprah," so razkrili viri.

Charles naj bi se pridružil sinovoma pri pogovoru. Foto: Cover Images

Pomemben sestanek čaka tudi Charlesa, Williama in kraljico

Medtem ko naj bi Harry že danes odletel čez lužo, nazaj k noseči ženi Meghan, pa bo v prihodnjih tednih po poročanju The Telegrapha potekal še en pomemben sestanek med Charlesom in Williamom.

Razpravljala bosta o prihodnji strukturi kraljevega gospodinjstva, s kraljico pa se bosta posvetovala o določanju števila polno zaposlenih delovnih članov kraljeve družine in njihovih ustreznih delovnih nalogah v prihodnjih dveh generacijah.

