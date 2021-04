Za princem Filipom žaluje tudi pleme, ki ga je častilo kot boga #video

Pleme v Republiki Vanuatu, otoški državi, ki se nahaja v južnem Tihem oceanu, je začelo večtedensko žalovanje v spomin na pokojnega vojvodo edinburškega, princa Filipa. A zanj je bil še več kot to, verjeli so, da je sin njihovega božanstva.

Njihovo čaščenje Filipa izvira iz lokalne legende o bledopoltem sinu lokalnega gorskega boga, ki se je odpravil čez morja, da bi poiskal bogato in mogočno žensko, s katero bi se poročil.

Gibanje princa Filipa je na otoku Vanuatu prisotno že skoraj 50 let. Foto: Reuters

Verjamejo, da jih lahko njegova prisotnost zaščiti pred revščino in lakoto. Foto: Reuters

Za Filipa verjamejo, da je potomec zelo močnega duha oziroma boga, ki živi na eni od njihovih gora. Foto: Reuters

Antropologi verjamejo, da so Filipa, ki je ustrezal njihovi predstavi, ko se je poročil s kraljico, z legendo povezali v 60 letih prejšnjega stoletja, ko je bila Republika Vanuatu še anglo-francoska kolonija. Predvidevajo, da so vaščani otoka Tanna takrat verjetno videli portrete princa Filipa in kraljice v vladnih pisarnah in na policijskih postajah, kar je spodbudilo njihovo zanimanje za soproga kraljice Elizabete II.

Vaščani so Filipa, ki je bil pomemben del njihovega življenja, častili vsak dan. Vsakodnevno so ga prosili za blagoslov banan in sladkega krompirja v upanju, da bo s tem njihova sicer izredno revna skupnost lažje preživela. S Filipovimi podobami so okrasili tudi svoje domove.

Bodo po Filipu častili Charlesa?

Pokojni princ je vedel za njihovo čaščenje in jih je leta 1974 skupaj s kraljico tudi obiskal. S plemenom je ohranil spoštljiv 50-letni odnos, ki je po mnenju antropologa Kirka Huffmana temeljil na skupnem spoštovanju tradicije, pa čeprav je bil Filip znan po rasno neobčutljivih pripombah.

Huffman je ob tem razložil, da se bo pleme po smrti Filipa in po zaključenem žalovanju obrnilo na njegovega naslednika, princa Charlesa. Ta je leta 2018 že obiskal otok in vasico Tanna, kjer so ga imenovali za častnega poglavarja.

Princ Charles na obisku Republike Vanuatu leta 2018. Foto: Reuters

