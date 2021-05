Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Filip ni pozabil niti na "navadne ljudi", ki so skrbeli zanj. Foto: Reuters

Britanski princ Filip je v svojo oporoko poleg kraljice in vnukov vključil tri člane osebja, ki so skrbeli zanj.

Pokojni princ Filip je v oporoki zapustil okrog 35 milijonov evrov, ki jih je namenil ženi, kraljici Elizabeti II., vnukom ter trem članom osebja, ki so mu bili najbližje in so skrbeli zanj.

Gre za osebnega pomočnika Williama Hendersona, voznika Stephena Niedojadlo in tajnika, brigadirja Archieja Millerja Bakewella. Koliko natanko je namenil njim, ni znano. Britanski mediji poročajo, da je bil precej radodaren, bo pa največji del verjetno šel kraljici.

"V nasprotju z drugimi člani britanske kraljeve družine je bil princ Filip zelo radodaren do osebja, s katerim je bil tesno povezan," so ob tem izdali viri blizu kraljeve družine.

Večji del naj bi šel ženi, kraljici Elizabeti II. Foto: Reuters

Vključil je tudi izoliranega Harryja

Po informacijah neimenovanega vira blizu družine naj bi v oporoko vključil tudi princa Harryja, ki se je pred več kot letom umaknil iz kraljeve družine ter ji od takrat v javnosti namenil kar nekaj kritik in bolečih besed.

A Filip si tega ni vzel k srcu. "Filip ni hotel kaznovati vnuka zaradi njegovega obnašanja. Bil je pravičen in ljubeč človek, ki ni nikoli gojil zamer," razkrivajo viri.

Vnuka, ki že lep čas javnosti razkriva družinske zadeve, ni izključil iz oporoke. Foto: Getty Images

Ob tem ni znano, ali je Filip v oporoko vključil svoje štiri otroke, princa Charlesa, princeso Anne, princa Edwarda in princa Andrewa. Tem naj bi dejal, da si lahko po njegovi smrti iz njegove knjižne zbirke izberejo, kar želijo.

A podrobnosti oporoke Buckinghamska palača ni hotela razkriti, češ da gre za "osebno družinsko zadevo" in da so "tovrstni dogovori zasebne narave".