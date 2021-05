Ko je princ Filip, vojvoda edinburški, preminil v petek, 9. aprila, Buckinghamska palača ni želela komentirati njegove smrti in javnosti razkriti vzroka. Skoraj en mesec po smrti pa so le sporočili, da je umrl "zaradi visoke starosti", poroča britanski Telegraph.

Na mrliškem listu je poleg tega še navedeno, da "ni bilo nobene druge prepoznavne bolezni ali poškodbe, ki bi prispevala k smrti", vključno s težavami srca, zaradi katerih je moral nekaj tednov pred smrtjo prestati kirurški poseg.

Soprog kraljice Elizabete II. je umrl mirno v spanju, so še dodali.

Ko bo umrla še kraljica, bosta skupaj pokopana v spominski kapeli kralja Jurija VI. Foto: Reuters

Trenutni grob ne bo njegov zadnji

Pokopali so ga osem dni po smrti v ožjem družinskem krogu, kar si je tudi sam želel, in takšen pogreb je – tudi na račun ukrepov zaradi pandemije – dobil. Na zadnjo pot so ga pospremili kraljica Elizabeta II., njuni štirje otroci Charles, Anne, Andrew in Edward, vnuki in drugi bližnji sorodniki.

Trenutno leži v kraljevem trezorju kapele svetega Jurija na gradu Windsor, vendar to ne bo njegovo zadnje počivališče. Ko bo umrla tudi njegova žena, ga bodo namreč skupaj z njo premestili v spominsko kapelo kralja Jurija VI. v gotski cerkvi.

