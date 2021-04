Tudi po smrti je kraljica prva: Filip bo moral počakati na zadnje počivališče

Po pogrebu v soboto, 17. aprila, bo vojvoda edinburški, princ Filip, začasno pokopan v kraljevem trezorju kapele svetega Jurija na gradu Windsor, vendar to ne bo njegovo zadnje počivališče.

Ko bo umrla tudi njegova žena, kraljica Elizabeta II., ga bodo skupaj z njo premestili v spominsko kapelo kralja Jurija VI. v gotski cerkvi, kjer ležijo tudi posmrtni ostanki kraljičinega očeta kralja Jurija VI., njene mame kraljice matere Elizabete in sestre princese Margarete.

Filip bo moral tudi po smrti dati prednost kraljici Elizabeti II. Foto: Reuters

V trezorju sta na premestitev čakala že tast in svakinja

Kraljeva družina bo Filipa v soboto na zasebnem pogrebu pospremila do njegovega začasnega počivališča v kraljevem trezorju, kjer so pokopani številni člani britanske kraljeve družine, med drugim tudi štirje kralji in dve kraljici.

Trezor je kot začasno počivališče za kratek čas služil tudi kraljičini sestri princesi Margareti, ki je umrla leta 2002. Tam je čakala na smrt kraljice matere, ki je umrla le nekaj tednov kasneje. Margareto so nato skupaj z mamo prestavili v spominsko kapelo kralja Jurija VI., kjer od leta 1969 leži kralj Jurij VI.

Tudi kralj Jurij VI., ki je umrl leta 1952, je bil sprva nameščen v kraljevi trezor in so ga v spominsko kapelo premestili 17 let kasneje, ko je bila ta zgrajena.

Princ Filip se bo po smrti soproge pridružil poslednjemu počivališču ob tastu kralju Juriju VI., tašči kraljici materi in svakinji princesi Margareti. Foto: WorldxHistoryxArchive, Guliverimage

Filip si ni želel državniškega pogreba

Krsta s posmrtnimi ostanki princa Filipa trenutno leži na gradu Windsor in jo bodo na dan pogreba v okviru slovesnosti prepeljali v kapelico svetega Jurija na gradu Windsor, kjer se bo na željo pokojnika odvijal zasebni pogreb in ne državniški.

Prav tako ne bo nobenega javnega žalnega sprevoda, bodo pa pogreb v živo prenašali prek televizije.

K upoštevanju Filipove želje je bržkone pripomogla tudi pandemija novega koronavirusa, ki ne dovoljuje večjih sprevodov in na pogrebih v Veliki Britaniji dopušča zgolj do 30 ljudi. Vojvodo edinburškega boto tako na zadnjo pot pospremili kraljica Elizabeta II., njuni štirje otroci Charles, Anne, Andrew in Edward, vnuki in drugi bližnji sorodniki.

Princ Filip je v 100. letu starosti umrl v petek, 9. aprila, zjutraj, na svojem domu na gradu Windsor. Umrl je le dva meseca pred svojim 100. rojstnim dnevom, ki bi ga praznoval 10. junija. Vse do pogreba po celi državi traja obdobje žalovanja. Glede na protokol kraljeva družina v tem času ne opravlja večine obveznosti, kraljica pa ne podpisuje zakonov, s čimer bi ti stopili v veljavo.

