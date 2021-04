Princ Filip bo zaradi pandemije dobil pogreb, kot si ga je želel #video

Z britanskega dvora so sporočili, da bodo upoštevali željo vojvode edinburškega princa Filipa, ki ni hotel imeti državniškega pogreba, čeprav naj bi sprva načrtovali dogodek z 800 povabljenci. K spremembi je bržkone pripomogla tudi pandemija novega koronavirusa, ki ne dovoljuje večjih sprevodov in na pogrebih v Veliki Britaniji dovoljuje zgolj 30 ljudi.

Iz tega razloga je britanski premier Boris Johnson odpovedal svojo udeležbo, češ da bi s tem v luči veljavnih protikoronskih ukrepov omogočil udeležbo čim večjemu številu članov kraljeve družine.

Pred gradom Windsor, kjer je v petek umrl princ Filip, se vsak dan zbirajo ljudje in polagajo cvetje. Foto: Reuters

Na pogrebu tudi Harry, a brez Meghan

Zaradi ukrepov v zvezi s covid-19 tako ne bo nobenega javnega žalnega sprevoda, bodo pa pogreb v živo prenašali prek televizije. Kraljeva družina se bo od 99-letnega princa poslovila na zasebni slovesnosti, katerega se bodo ob kraljici Elizabeti II. udeležili še njuni štirje otroci Charles, Anne, Andrew in Edward, vnuki in drugi bližnji sorodniki.

Navzoč bo tudi princ Harry, ki je že pristal v Veliki Britaniji in se sestal z družino. Kraljevi poznavalci menijo, da bo žalosten dogodek ob izgubi tako pomembnega člana kraljeve družine morda rahlo zacelil skrhane odnose, ki jih je povzročil Harryjev umik iz družine in nedavni odmevni intervju, ki sta ga s soprogo Meghan dala Oprah Winfrey.

Harry je iz Kalifornije pripotoval brez Meghan, saj so ji zdravniki zaradi visoke nosečnosti odsvetovali potovanje. Sicer bodo celoten seznam deležencev pogreba objavili v četrtek, poroča britanski BBC.

94-letna monarhinja naj bi bila pripravljena na Filipovo smrt, saj je imel zadnja leta imel veliko zdravstvenih težav. Foto: Reuters

"Kraljica se zelo dobro drži"

Žalujočo kraljico so kmalu po smrti očeta obiskali vsi njuni otroci. Njun najmlajši sin, 57-letni princ Edward, jo je z ženo Sophie na gradu Windsor obiskal v soboto popoldne. Tam sta preživela dobro uro, ob odhodu sta pomahala množici ljudi, ki se je zbrala pred gradom. Objokana Sophie je zbranim novinarjem na kratko povedala, da je kraljica neverjetna in da se zelo dobro drži.

Kasneje je pred novinarje stopil tudi najstarejši sin Charles, ki je povedal: "Moj oče je v zadnjih 70 letih izjemno predano služil kraljici, svoji družini, državi ter celotnemu Commonwealthu. Kot si lahko predstavljate, ga vsa družina in jaz neznansko pogrešamo. Bil je zelo ljubljen in cenjen, zato smo zelo ganjeni, da si tako veliko število ljudi tukaj in drugod po svetu deli našo izgubo in našo žalost z nami."

"Moj dragi oče je bil zelo posebna oseba, ki bi bila prav tako presenečena nad reakcijo in ganljivimi besedami, ki so bile izrečene o njem. Moja družina in jaz smo globoko hvaležni za vse to. To nas bo podpiralo v tej posebni izgubi in v tem še posebej žalostnem času. Hvala."

Družina je začela dvotedensko žalovanje

Krsta s posmrtnimi ostanki vojvode edinburškega trenutno leži na gradu Windsor. Na dan pogreba, v soboto 17. aprila, jo bodo v okviru slovesnosti prepeljali v kapelico svetega Jurija na gradu Windsor. Pogrebna slovesnost se bo začela ob 16. uri po srednjeevropskem času z minuto molka po vsej državi.

V državi od petka 9. aprila, dneva Filipove smrti, velja osemdnevno žalovanje, ki se bo končalo na dan pogreba 17. aprila. Kraljeva družina je začela dvotedensko žalovanje, njeni člani v tem času ne bodo opravljali večine obveznosti in bodo nosili črne žalne trakove, moški tudi črne kravate.

Ni si želel dočakati 100. rojstnega dne. Foto: Reuters

"Praznovati 100. rojstni dan? Ne predstavljam si nič hujšega."

Kmalu po novici, da je princ preminil, je v medije prišla njegova izjava iz leta 2000, ko je bil star 79 let. Takrat je novinarju Telegrapha v intervjuju dejal, da nima prav nobene želje živeti do svojega 100. rojstnega dneva. "Ne predstavljam si nič hujšega," je dejal in dodal, da "že zdaj razpada".

Njegova želja se je uresničila, saj je umrl dva meseca pred svojim 100. rojstnim dnevom, ki bi ga praznoval desetega junija.

Rodil se je leta 1921 na grškem otoku Krf kot grški in danski princ, a je bil z družino izgnan iz Grčije še kot dojenček. Z Elizabeto se je poročil leta 1947 in ji skoraj 74 let zvesto stal ob strani.

