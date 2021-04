Športna ljubezen princa Filipa, ki jo goji tudi bodoči kralj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes zjutraj se je v 100. letu starosti poslovil mož britanske kraljice Elizabete, princ Filip. Bil je velik ljubitelj športa, posebej pri srcu pa mu je bil polo, ki se mu je posvečal več kot 60 let.

Sožalja ob smrti princa Filipa prihajajo z vseh koncev sveta. Bil je velik človekoljub in velika opora britanski monarhinji kraljici Elizabeti, s katero sta bila poročena kar 73 let. V tokratnem prispevku se bomo posvetili predvsem njegovi športni ljubezni, polu.

Princ Filip je strast do športa kazal že kot otrok, navaja spletna stran Legrandmag.com. Med izobraževanjem na Škotskem je bil kapetan hokejske ekipe in ekipe v kriketu, njegovo nadaljnje športno udejstvovanje pa je prekinil izbruh druge svetovne vojne.

Princ Filip in kraljica Elizabeta leta 1957 Foto: Guliverimage

"Ravno sem prišel do tega, da sem držal palico v polo jami in vadil s palico in žogo na poniju, že je izbruhnila vojna," se je vojvoda Edinburški spominjal v enem od intervjujev.

Sožalje kraljevi družini je na današnji novinarski konferenci izrazil tudi strateg Tottenhama Jose Mourinho:

Mourinho interrupts press conference to pay tribute to Prince Philip pic.twitter.com/0d1NgNU3sE — Goal (@goal) April 9, 2021

Polo veščin ga je učil eden od največjih mojstrov te igre

Za igro pola se je poročnik Filip še bolj zagrel po vojni, ko je z ženo, princeso Elizabeto, in kraljevo mornarico obiskal Malto. Tam je začel polo igrati pod taktirko svojega strica, lorda Mountbattna, avtorja ene od najvplivnejših knjig o igri, Uvod v Polo, ki jo je napisal pod psevdonimom Marco.

Kraljica Elizabeta med predajo pokala Westbury svojemu možu princu leta 1967 v Windsorju. Filip in njegov sin Charles sta igrala za zmagovalno ekipo Rangers, ki je s 7:2 premagala ekipo Bishops. Foto: Guliverimage

Ko sta se z ženo v začetku petdesetih let vrnila v Veliko Britanijo, je podprl načrte Lorda Cowdraya o oživitvi igre pola na angleških tleh.

Sestavil je ekipo Windsor Park, igral pa je tudi za druge ekipe in z njimi – v značilnih temnozelenih majicah z rdečimi oblogami - osvojil nekaj najprestižnejših pokalov v tej igri, tudi zlati pokal za zmagovalca odprtega britanskega prvenstva v letih 1957 in 1966. Istega leta se je prebil celo do finala prestižnega Hurlingham Open v Argentini.

Foto: Guliverimage

Pobudnik polo kluba Guards, enega od najslavnejših polo klubov na svetu

Ker je bil tako navdušen nad igro pola, se je začel poigravati z idejo, da bi klub ustvaril bližje svojemu domu na gradu Windsor. Kraljica je predlagala območje nekdanjega letališča v Windsor Great Parku, kjer je princ Philip zasnoval polo klub Guards, ta deluje še danes in je verjetno najslavnejši polo klub na svetu.

Ljubezen do igranja pola je podedoval tudi prestolonaslednik Charles. Foto: Guliverimage

Zaradi artritisa je polo opazoval le še z razdalje

Igranje je nadaljeval vse do leta 1971, ko ga je k športni upokojitvi prisilil artritis.

Ljubezen do pola se je preselila tudi na njegove naslednike. Njegov najstarejši sin, prestolonaslednik Charles, se je s polom začel ukvarjati pri 15 letih, strast do športa sta nasledila tudi princa Harry in William, ki se redno udeležujeta dobrodelnih polo turnirjev.

Charles je ob priliki povedal, da je bil njegov oče zelo dober inštruktor in da ga je oskrbel z vsemi potrebnimi informacijami, poskrbel pa je tudi za konja.

Utrinki iz športnega življenja princa Filipa:

Princ Filip je z metom žogice za kriket leta 1949 odprl nov rekreacijski center v Oxfordshiru. Foto: Guliverimage Princ Filip leta 1958 med srečanjem z nogometaši Manchester Uniteda na nogometnem štadionu Wembley. Foto: Guliverimage

Rim leta 1951. Kraljica Elizabeta princu Filipu predaja medaljo za poraz njegove ekipe The Optimist. Zmagovalci so prejeli pokale, poraženci pa so se morali zadovoljiti z medaljo. Foto: Guliverimage

Med metom kopja leta 1949 Foto: Guliverimage

Princ Filip z vnukoma Harryjem in Williamom leta 2015 med ogledom finalnega obračuna svetovnega prvenstva v ragbiju med Avstralijo in Novo Zelandijo. Foto: Guliverimage

Leta 1996 je na Wembleyju pozdravil finaliste evropskega prvenstva v nogometu, nogometaše Nemčije in Češke. Foto: Guliverimage

Princ Filip leta 2012 na odprtju olimpijskih iger v Londonu v častni loži s kraljico Elizabeto in predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasom Bachom. Foto: Guliverimage