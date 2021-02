Princ Filip naj bi ostal v bolnišnici do prihodnjega tedna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski princ Filip, 99-letni mož kraljice Elizabete II., ki so ga v torek zvečer zaradi slabega počutja prepeljali v bolnišnico v Londonu, bo v njej verjetno ostal do prihodnjega tedna, so danes povedali neimenovani viri v Buckinghamski palači.

Princ Philip je v zasebni bolnišnici kralja Edvarda II., kjer naj bi po pričakovanjih ostal do prihodnjega tedna, so omenjeni viri povedali francoski tiskovni agenciji AFP in britanskemu BBC. BBC poroča, da v bolnišnici ostaja na opazovanju po posvetu s svojim zdravnikom, ki ravna izjemno pazljivo, navaja STA.

V bolnišnici naj ne bi bil zaradi novega koronavirusa

Dodali so, da je princ "dobre volje", medtem ko podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju še niso objavili, a naj ne bi bilo povezav z novim koronavirusom. Iz Buckinghamske palače so v sredo sporočili le, da so ga v bolnišnico prepeljali po nasvetu zdravnikov iz preventivnih razlogov, poroča STA.

Kraljica medtem ostaja na gradu Windsor, kamor se je par umaknil med pandemijo in kjer živi bolj ali manj v samoizolaciji. Princ in kraljica sta bila januarja cepljena s prvim odmerkom cepiva proti koronavirusu.