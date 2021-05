Kraljica Elizabeta II. je februarja, ko je bil njen mož, princ Filip, v bolnišnici, v tolažbo dobila novega psička pasme korgi, ki jo monarhinja obožuje že vse življenje. A žal jo je dober mesec po smrti Filipa zapustil tudi psiček, ki ga je poimenovala Fergus.

Britanski časnik The Telegraph poroča, da je kraljica užaloščena in da so tudi njeni bližnji pretreseni, ker se je to zgodilo tako hitro po izgubi moža. Zakaj je psiček umrl, ni znano, Buckinghamska palača pa glede tega (še) ni podala uradne izjave.

Poleg Fergusa je dobila še enega korgija z imenom Muick. Psička sta ji bila po smrti Filipa v veliko tolažbo, z njima se je tudi malce zamotila. Fergusa je po poročanju Telegrapha poimenovala po pokojnem stricu Fergusu Bowesu-Lyonu, ki je umrl v prvi svetovni vojni.

Kraljica je v svojem življenju imela že več kot 30 korgijev. Foto: Reuters

Ljubiteljica korgijev imela že več kot 30 psov te pasme

Britanska kraljica je znana po tem, da je velika ljubiteljica korgijev. V Buckinghamski palači je z njo živelo že več kot 30 korgijev, pred nekaj leti pa naj bi jih naenkrat imela kar 13.

Številni izmed kraljičinih korgijev so bili neposredni potomci prve psičke Susan, ki jo je dobila za 18. rojstni dan leta 1944. Fergus in Muick sta bila prva, ki nista bila Susanina potomca.

Preberite tudi: