Nemška raziskovalna platforma Statistica je za televizijo True Royalty TV izvedla raziskavo o priljubljenosti britanske kraljice Elizabete II. in prišla do ugotovitev, da je monarhinja kot "globalna znamka" še vedno ena najmočnejših na svetu.

Priljubljena je bolj kot resničnostna zvezdnica Kim Kardashian, zakonca Obama, pevka Beyoncé, televizijska voditeljica Oprah Winfrey in ameriški milijarder Bill Gates.

Glavni urednik in soustanovitelj platforme Nick Bullen je dejal, da je Elizabeti uspelo "iz britanske monarhije zgraditi eno največjih globalnih znamk," in to kljub turbolentim zadnjim letom, za kar sta poskrbela tako princ Harry kot princ Andrew. Prvi zaradi umika in intervjuja z Oprah, drugi pa zaradi povezave s pokojnim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

Britanska monarhija je vredna dobrih 83 milijard evrov, kraljičino osebno bogastvo pa je ocenjeno na 465 milijonov evrov. Foto: Reuters

Njeno osebno bogastvo ocenjeno na 465 milijonov

Raziskavo je na omenjeni televiziji pospremil dokumentarni film Elizabeth at 95: The Invincible Queen (Elizabeta pir 95: Nepremagljiva kraljica, op. p.), v katerem so med drugim razkrili, da je britanska monarhija trenutno vredna vrtoglavih 100 milijard dolarjev (dobrih 83 milijard evrov), poroča New York Post.

Kraljica kot monarhinja je vredna okrog 50 milijard (41,5 milijarde evrov), njeno osebno bogastvo pa je ocenjeno na 560 milijonov dolarjev (okrog 465 milijonov evrov). Vanj spadajo zasebna posestva, kot sta slavni Balmoral in Sandringham, številne zbirke umetnin, nakita in še več.

