Britanska kraljica Elizabeta II. po poročanju britanskih medijev nima nobenih načrtov za praznovanje današnjega 95. rojstnega dne, saj je v začetku aprila izgubila svojega moža, princa Filipa. Njegov pogreb je bil preteklo soboto, zato zdaj ni čas za slavje.

Osebni praznik britanske monarhinje praznuje vsako leto, in sicer drugo soboto v juniju, s posebno parado Trooping the Colour vsa Velika Britanija, 21. aprila pa se kraljica druži zgolj z najožjo družino. Na ta dan zadonijo topovske salve njej v čast, a tem se je že drugo leto zapored odrekla. Lani zaradi pandemije, letos pa predvsem zaradi žalovanja ob smrti moža.

Odpovedala je tudi letošnje junijsko slavje Trooping the Colour, pa tudi medijsko objavo svojega portreta, kar je v navadi britanskega dvora, da ob rojstnih dneh pomembnih članov kraljeve družine objavi najnovejši portret slavljenca.

Kraljica Elizabeta II. se je rodila 21. aprila 1926 kot prvi otrok vojvode in vojvodinje York, kasneje kralja Jurija VI. in kraljice Elizabete. Prestol je nasledila 6. februarja 1952, ko je bila stara komaj 26 let, okronali pa so jo leto kasneje. Že septembra leta 2015 je presegla svojo praprababico Viktorijo in postala najdlje vladajoča britanska monarhinja vseh časov, trenutno pa je najdlje vladajoča vodja države na svetu. Platinasti jubilej, ki označuje 70 let vladanja, je načrtovan za naslednje leto. Prestolu se za časa svojega življenja ne namerava odpovedati, čeprav je njen sin Charles, ko je vstopila v svoja 90. leta, začel prevzemati vse več njenih kraljevih nalog. Leta 2018 je sporočila, da bo Charles tisti, ki jo bo nasledil, in ne njen vnuk William, kot nekateri namigujejo ali upajo. Dodala je, da je to njena "iskrena želja". Britanske vlada in medijske organizacije so na njeno smrt in pogreb pripravljeni že od 60. let prejšnjega stoletja, protokoli ob njeni smrti pa nosijo ime Operacija Londonski most.

Bo skupaj s kraljico praznoval tudi "uporniški" Harry?

Časnik The Telegraph poroča, da si bo privoščila "mirno kosilo z najbližjimi člani družine na gradu Windsor", a preostale podrobnosti o tokratnem rojstnem dnevu ostajajo zasebne. Ni še znano, ali se bo kosila udeležil tudi njen vnuk, princ Harry, ki je zaradi Filipovega pogreba priletel iz ZDA.

Sprva je pisalo, da bo Harry kmalu po dedkovem pogrebu odletel nazaj v Kalifornijo k noseči ženi Meghan Markle, vendar to ni bilo potrjeno. Vanity Fair poroča, da naj bi bilo vse odvisno od pogovora z bratom, princem Williamom, in očetom, princem Charlesom, ki naj bi "stekel v pravo smer".

Uteho si je poiskala v snahi Sophie

Oporo naj bi kraljici medtem nudila njena snaha Sophie, žena njenega najmlajšega sina Edwarda, s katero si delita posebno vez. Sophie, grofica Wessexa, naj bi bila zelo zaščitniška do svoje tašče in ji, po pisanju britanskih medijev, nudi veliko uteho ter čustveno podporo.

Sophie in Edward sta kraljico obiskala takoj po Filipovi smrti na gradu Windsor, kjer je objokana Sophie množici ljudi, ki se je zbrala pred gradom, dejala, da je kraljica neverjetna in se zelo dobro drži.

Že prej se je govorilo, da sodita Sophie in Edward med kraljičine najljubše člane družine, zdaj pa se bo, kot kaže, ta vez še poglobila, pri čemer kraljevi poznavalci potrjujejo, da sta si Sophie in kraljica kot mati in hči. "Sophie svojo vlogo v družini jemlje zelo resno, hkrati pa je tudi zabavna, in ravno zato se s kraljico verjetno tako dobro razumeta," so razkrili viri.

