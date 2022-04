Helen Mirren razkrila, zakaj jo je bilo na obisku pri angleški kraljici sram

Helen Mirren je za svojo upodobitev angleške kraljice Elizabete v drami Kraljica (The Queen) prejela oskarja. Z angleško kraljico sta se že večkrat srečali, večinoma na sprejemih v Buckinghamski palači, ki se jih je udeležilo veliko ljudi. Nazadnje pa je bila Helen k angleški kraljici povabljena na malce bolj zasebno druženje, na katerem je čaj pila samo s kraljico Elizabeto in njenim možem, princem Filipom, ter še nekaj izbranci.

"Povabila me je na čajanko. Mislila sem, da bo v sobi prisotnih vsaj 200 drugih ljudi, kot sem bila vajena iz preteklosti. Mislila sem si, da bom to že zmogla. Potem pa sem vstopila v sobo in videla, da za mizo sedi samo osem ljudi. Kraljica, princ, neki šejk in nekaj ljudi, ki se ukvarjajo s konji in konjskimi dirkami. Jaz ne vem nič o konjih, kraljica pa vse, ampak vseeno sem se poskušala vljudno pogovarjati tudi o tej temi, kar pa se je izkazalo za zelo ponesrečen poskus."

Nato je razkrila še eno neprijetno situacijo, v kateri se je znašla na čajanki: "Končno so mi prinesli mojo skodelico čaja, princ in kraljica pa sta se znašla v vneti zasebni debati. Želela sem mleko za v čaj, ki pa je bil na mizi na strani princa Filipa. Morala bi ga ogovoriti, pa sem zmrznila. Možgani mi sploh niso delali. Spraševala sem se, ali naj ga ogovorim z gospod, vaše veličanstvo ali vaša visokost. Potem sem razmišljala, da bi za mleko prosila kar slugo."

Kaj je igralka Helen Mirren storila na koncu? Igralka je priznala: "Čaj sem spila brez mleka. Svoje dileme nisem znala razrešiti. Sram me je bilo kot še nikoli, ampak na srečo so bili do mene vseeno vsi izredno prijazni."

