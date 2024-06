Po uvedbi interneta v plemenu zavladal popoln kaos: postali so leni in zasvojeni s pornografijo

Pleme Marubo je bilo vzgojeno v kulturi, kjer celo poljubljanje v javnosti velja za škandalozno, zdaj pa si med seboj delijo eksplicitne videoposnetke. Najstniki v oddaljenem brazilskem plemenu so postali zasvojeni s pornografijo le nekaj mesecev po tem, ko je pleme dobilo dostop do hitrega interneta prek Starlinka Elona Muska.

🚨AMAZON TRIBE GETS INTERNET - ENDS UP HOOKED ON PORN AND SOCIAL MEDIA



Nine months after gaining internet access through Starlink, the Marubo tribe in Brazil faces cultural upheaval.



Initially seen as a lifeline, the internet has brought unforeseen social issues, including a… pic.twitter.com/nBlCSoM0Yn — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 5, 2024

Kot piše britanski Telegraph, so ljudstvo Marubo, ki že stotine let živi v majhnih kočah ob reki Itui v Amazoniji, septembra povezali s satelitskim omrežjem ameriškega milijarderja.

Skupnost je tehnologijo sprejela z navdušenjem. Najbolj jih je razveselila možnost hitrega klica rešilca ​​v primeru ugriza strupene kače, veseli pa jih tudi dejstvo, da so lahko v stiku z daljnimi sorodniki.

Zaradi gledanja pornografije so bolj agresivni

Ima pa uvedba interneta v plemenu Marubo tudi slabe posledice. "Člani plemena so postali leni, poležavajo v visečih mrežah, so ves dan 'prilepljeni' na WhatsApp in se pogovarjajo z neznanci na Instagramu," so dogajanje opisali tisti, ki so v stiku z njimi. Nekateri mladeniči pa so, potem ko so bili prvič v življenju izpostavljeni pornografiji, prevzeli zelo agresivno spolno vedenje.

The Marubo, an isolated Amazon tribe, connected to high-speed internet in September through Elon Musk’s Starlink. Jack Nicas, our Brazil bureau chief, visited the tribe’s remote villages to see what the internet has changed for them. https://t.co/JXwhPDcR3L pic.twitter.com/7CKCHsY4QX — The New York Times (@nytimes) June 2, 2024

Vodja združenja Marubo opozarja tudi, da se člani plemena, odkar so dobili dostop do interneta, veliko manj pogovarjajo s svojimi družinami oziroma med seboj.

Eden od plemenskih starešin je celo dejal, da so bili vsi zelo veseli, ko je internet prišel v njihovo pleme, zdaj pa gre iz dneva v dan na slabše. "Postali so leni, učijo se običajev belcev," je dejal.

Ob tem je sklenil, da bodo morali omejiti ure, ko lahko njihovi člani dostopajo do interneta, saj je "digitalizacija" plemena povsem spremenila njihov način življenja.