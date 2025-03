Lazarov je Kočančan, za hrvaško Gorico pa je v prvi ligi igral 14-krat, od tega osemkrat v tej sezoni. Za Rudeš je odigral 13 tekem, pred kratkim pa je iz hrvaške lige odšel k makedonskemu Shkupiju.

Shkupi je pred tem danes na družbenih omrežjih sprva sporočil, da je Lazarov zunaj življenjske nevarnosti, enaka informacija pa je prišla tudi od makedonskih novinarjev, ki so stopili v stik z nogometaševo družino. Vendar so zdaj v klubu sporočili, da je 25-letni nogometaš umrl.

"Čeprav smo imeli od članov njegove družine predhodne informacije, da je z njim vse v redu, z globoko bolečino in veliko žalostjo sporočamo, da je naš nogometaš Andrej Lazarov potrjeno med žrtvami tragičnega požara, ki se je ponoči zgodil v Kočanu," so zapisali pri klubu.

Lazarov izgubil življenje, ko je poskušal pomagati drugim pobegniti iz diskoteke, ki jo je prizadel požar, so zapisali pri njegovem klubu. "Med reševanjem življenj se je zastrupil z dimom, pri čemer je do zadnjega kazal pogum in človečnost. Njegovo junaško dejanje nam bo za vedno ostalo v spominu kot dokaz njegovega plemenitega značaja in velikega srca," so še zapisali pri skopskem klubu, kjer je Lazarov igral zadnje pol leta.