V nočnem klubu Pulse v Kočanih, približno sto kilometrov vzhodno od Skopja, je v požaru po zadnjih podatkih umrlo 59 ljudi, doslej so jih identificirali 35. Žrtve požara so imele od 14 do 25 let, je povedala vodja bolnišnice v Kočanih. Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pa je sporočilo, da med 35 doslej identificiranimi smrtnimi žrtvami požara ni slovenskih državljanov. Dodali so, da je Slovenija Severni Makedoniji že ponudila vso potrebno pomoč.

Ogenj se je bliskovito razširil

Požar se je zgodil med koncertom priljubljene makedonske zasedbe DNK, verjetno so ga povzročila pirotehnična sredstva, namenjena za svetlobne učinke na koncertu, ki je v času izbruha požara potekal v klubu. Ognjeni zublji so zajeli strop, narejen iz zelo vnetljivega materiala, zaradi česar so se hitro razširili po celotnem objektu.

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek trenutka, ko so iskre zanetile požar:

Pričevanja preživelih so grozljiva, za makedonske medije pripovedujejo, da je v klubu zavladala panika in da je nastal stampedo, v katerem so mnogi obležali na tleh. "Vsi so začeli bežati ven, vsi so se skušali rešiti," je za makedonsko Republiko povedala 20-letna Marija Taseva. V gneči in paniki je padla, a se ji je uspelo rešiti, medtem pa še vedno pogrešajo njeno sestro.

Brat 16-letnega dekleta, ranjenega v požaru, pa je razkril, kaj se je dogajalo v bolnišnici v Kočanih. "Kar sem videl, je bilo grozljivo. Po hodnikih so bila trupla, ki sem jih moral preskakovati, da bi prišel do svoje sestre," je povedal.

Je imel klub dovoljenje za obratovanje?

Ob tem je izpostavil, da je bil vhod v nočni klub, kjer je izbruhnil požar, zelo ozek. "Vrata so majhna, prehod je ozek, nobene možnosti ni bilo, da bi se vsi pravočasno rešili," je dejal.

Po poročanju spletnega portala Skopje1 za zdaj ni jasno, ali je klub sploh imel dovoljenje za obratovanje.

Foto: Reuters

"V tem trenutku je najpomembneje ugotoviti vsa dejstva in najti dokaze, izraziti sočutje družinam in delati mirne korake, da se kaj takega ne bi ponovilo," je po poročanju lokalnih medijev o tragediji dejal makedonski minister za notranje zadeve Panče Toškovski.

"Vsak, ki je odgovoren, bo odgovarjal," je še dejal minister. Lokalni mediji poročajo, da je policija prijela več oseb, med njimi naj bi bil tudi lastnik kluba.

Foto: Reuters

Na tragedijo se je odzval premier Severne Makedonije Hristjan Mickoski, ki je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da je današnji dan zelo žalosten in težak za državo. "Izguba toliko mladih življenj je nepopravljiva. Z globoko žalostjo sem sprejel novico o strašni tragediji v Kočanih," je zapisal.

Svojcem umrlih je obljubil, da bo vlada storile vse, da vsaj malo ublaži njihovo bolečino, poškodovanim pa je zaželel hitro okrevanje. "Vlada je v celoti mobilizirana in bo storila vse, kar je potrebno, da se sooči s posledicami in ugotovi vzroke te tragedije," je zagotovil premier.

Po navedbah lokalnih medijev sta sicer tako Mickoski kot predsednica države Gordana Siljanovska Davkova že obiskala prizorišče.

Foto: Reuters

Slovenija pretresena nad tragedijo

Predsednik vlade Robert Golob je danes izrazil pretresenost nad smrtonosnim požarom in ob tem izrekel sožalje makedonskemu kolegu Hristjanu Mickoskemu.

"Pretresen sem nad nočnim tragičnim dogodkom v Kočanih, izrekam iskreno sožalje predsedniku vlade Hristjanu Mickoskemu, svojcem in bližnjim žrtev. Moje misli so s prebivalstvom naše prijateljske Severne Makedonije," je na družbenem omrežju X sporočil Golob.

Sožalje je izrekla tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Zelo sem razžaloščena nad tragičnim požarom v Kočanih, Severna Makedonija, ki je terjal življenja toliko mladih ljudi," je ob tem zapisala na omrežju X. "V tem času globoke žalosti Slovenija solidarno stoji ob Severni Makedoniji," je dodala.

Podobno sporočilo so posredovali z ministrstva. "Presunjeni in užaloščeni spremljamo novice o uničujočem požaru v klubu Pulse v Kočanih. Slovenija je pretresena ob izgubi toliko mladih življenj. Izražamo iskreno sožalje vsem družinam žrtev in prebivalcem Severne Makedonije," so zapisali na omrežju X.

Izrazi sožalja prihajajo tudi Mestne občine Kranj, ki je pobratena s Kočani.