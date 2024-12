Policija v poostren nadzor: kazen za fizične osebe do 1200 evrov #video

Uporaba pirotehničnih sredstev, s katerimi si nekateri lepšajo praznike, je za mnoge ljudi, pa tudi živali, izredno neprijetna izkušnja. Vsako leto smo priča tudi nesrečam, ki jo povzročijo ta sredstva in poškodovanim za vedno spremenijo življenje. Policija opozarja, da posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji ni dovoljena. K sreči se zdi, da je pokanja v zadnjih letih vse manj, mnogo strožja so tudi pravila uporabe pirotehnike. Jih poznamo? Zagrožena kazen za fizične osebe za nepravilno uporabo pirotehnike je sicer do 1200 evrov, policija pa bo poostrila nadzor.

Kdaj je v Sloveniji dovoljena uporaba pirotehničnih sredstev?

Pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, je dovoljeno uporabljati od 26. decembra do vključno 1. januarja.

Kdaj je v Sloveniji dovoljena prodaja pirotehničnih sredstev?

Pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, je dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom.

Vsi pirotehnični izdelki, ki so naprodaj v Sloveniji, morajo biti ustrezno označeni in opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku, da je zagotovljena sledljivost. Oznaka mora biti na vidnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisna, skladno s harmoniziranimi standardi. Za zagotovitev sledljivosti pirotehničnih izdelkov jih proizvajalci označijo z registrsko številko, ki jim jo je dodelil priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti.

Policija bo tako kot vsako leto med božično-novoletnimi prazniki povečala svojo prisotnost na terenu in dodatno poostrila nadzor nad uporabo prepovedanih petard ter nad tistimi, ki pri uporabi dovoljene pirotehnike ne upoštevajo navodil proizvajalca, so sporočili s policije.



Policija tudi letos izvaja preventivno akcijo Bodi zvezda, ne meči petard, s katero osvešča občane, predvsem mladoletnike o nevarnosti uporabe pirotehničnih izdelkov.



Nadzor nad prodajo pa izvajata tudi Inšpektorat RS za notranje zadeve in Finančna uprava RS, so navedli na policiji.

Kje uporaba pirotehničnih sredstev NI dovoljena?

Pirotehnične izdelke kategorije F1 (kot so na primer pokajoče vžigalice, pokajoči trak, božične pokalice, pasje bombice in pokajoči konfeti), katerih glavni učinek je pok, je prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zaprtih prostorih, bližini bolnišnic, prevoznih sredstvih za javni potniški promet, na površinah, kjer potekajo javne prireditve, itd.

V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije F1, ki so namenjeni takšni uporabi. Izdelki so v ta namen tudi označeni.

Neprevidna uporaba pirotehnike pogosto povzroči telesne poškodbe − opekline, raztrganine in celo izgube rok, poškodbe oči, sluha itd. Foto: Policija Policija opozarja še, da posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji ni dovoljena.

Katere so nevarnosti nepremišljene in neprevidne uporabe pirotehničnih izdelkov?

Uporaba pogosto povzroči telesne poškodbe − opekline, raztrganine in celo izgube rok, poškodbe oči, sluha itd.

Močni poki izredno stisko povzročajo otrokom in tudi odraslim z motnjami avtističnega spektra, saj imajo izredno hipersenzitiven sluh.

Policija opozarja, da posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji ni dovoljena. Foto: Policija Pok, ki ga povzročajo pirotehnična sredstva, v hudo stisko spravlja tudi živali.

Pogosti so požari ter poškodbe javne in zasebne infrastrukture, onesnažujejo pa tudi okolje.

Pogost vzrok za poškodbe so petarde, ki jih vržejo z balkonov in jih raznese v bližini poškodovanca, ali pa petarde, ki so odvržene v gneči, pa tudi rakete, izstreljene na neustrezen način ali na neustreznem kraju.

Poškodbe povzročijo tudi izstreljeni in padajoči predmeti, ki so že zagoreli. Zelo veliko nevarnost za poškodbe predstavlja pirotehnični izdelek, odvržen v koš za smeti, nabiralnik, steklenico in podobno, saj se pri vžigu pirotehnike sprosti velika energija, ki deformira predmet, katerega delci lahko resno poškodujejo naključne mimoidoče.

Statistični podatki kažejo, da so najpogostejši vzroki poškodb s pirotehniko poškodovana prižigala, saj poskuša uporabnik izdelek prižgati večkrat. Ker se po vsakem poskusu prižigalo skrajša, se pogosto zgodi, da uporabnik s prižiganjem aktivira bistveno krajše prižigalo, ki takoj aktivira razstrelilno polnitev, zato izdelek učinkuje že v rokah ali pa v neposredni bližini telesa uporabnika. Zato neaktivirano pirotehniko obvezno zavrzite!

Na kaj je treba paziti pri nakupu?

Če se ne morete upreti uporabi pirotehničnih izdelkov, jih nikar ne kupujte od preprodajalcev na tržnicah, ulicah ali družabnih omrežjih, saj je njihova uporaba zelo nevarna.

Izdelke kategorije F1 (kot so pokajoče vžigalice, pokajoči trak, božične pokalice, pasje bombice in pokajoči konfeti) lahko kupijo le osebe, starejše od 14 let.

Izdelke kategorije F2 (kot so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije ter rakete) lahko kupijo le osebe, starejše od 16 let.

Izdelke kategorij F3 (kot so fontane in baterije) in P1 lahko kupijo le osebe, ki so starejše od 18 let.

Izdelke kategorij F1 in F2 lahko uporabljajo mlajši od 14 oziroma 16 let le, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Prepovedana je tudi predelava ali lastna izdelava pirotehničnih izdelkov.

Kakšne so kazni zaradi nepravilne uporabe?

Kazen zaradi nepravilne uporabe je od 400 do 1.200 evrov ter zaseg pirotehničnega izdelka, tudi če ni storilčeva last. Kazen za pravne osebe lahko znaša vse do petdeset tisoč evrov.

Kaznivo je tudi mučenje živali s pomočjo pirotehnike

Obmetavanje živali s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi prepoveduje tudi zakon o zaščiti živali.

Za tako ravnanje je za fizično osebo predpisana globa v višini 800 do 1200 evrov, za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa znaša od 2400 do 84.000 evrov.

Večina klicev, ki se nanašajo na kršitve, se pojavlja ob koncih tedna, v večernih urah. Policisti med kršitelji ugotavljajo velik delež mladoletnikov. Foto: Policija

Če zaznate nepravilno uporabo pirotehničnih sredstev, pokličite na interventno številko 113. Policisti poudarjajo, da se odzovejo na vse klice in poskušajo ugotavljati kršitelje.

"Letos smo beležili že več kot 50 prijav občanov. Večina klicev in s tem kršitev se pojavlja ob koncih tedna, v večernih urah. Koncentracija klicev je večja na krajih, kjer se zbirajo mladostniki. Policisti so ugotovili tudi osem kršitev, med katerimi je bilo kar sedem storilcev mladoletnih. V postopkih je bilo zaseženih okoli 150 prepovedanih pirotehničnih izdelkov, izvedena je bila tudi hišna preiskava, kjer so našli pirotehniko," so sporočili s Policijske uprave Koper.

Na Policijski upravi Celje pa so zapisali: "V letošnjem decembru smo bili iz osnovnih šol večkrat obveščeni, da so učenci v šolo prinesli prepovedana pirotehnična sredstva. Na podlagi prijav smo v zadnjih desetih dneh v osnovnih šolah zasegli 79 kosov prepovedane pirotehnike različnih kategorij, tudi F3, kar je še posebej skrb vzbujajoče. V enem primeru smo ugotovili, da je pirotehnične izdelke kategorije F3, ki jih je v šolo prinesel sedmošolec, prek spleta naročil njegov oče. Zoper očeta smo uvedli predlog o prekršku."

Ne glede na prepovedi je v praksi zaznati hudo pokanje pirotehnike, zato je poslanka SD Meira Hot na notranjega ministra Boštjana Poklukarja naslovila še pobudo, da zaostri nadzor in prodajo prepovedanih pirotehničnih sredstev. Nedavno je že pozvala ministrstvo za notranje zadeve k pripravi zakonodaje, ki bi uporabo in prodajo pirotehničnih izdelkov v celoti prepovedala.

Vsako leto v tem času zavetišča beležijo veliko psov, ki v strahu pred poki petard pobegnejo. Nekateri se žal nikoli ne vrnejo, bolj srečni končajo v zavetišču. Foto: Shutterstock