Poklukar pred prazničnim decembrom poziva k odgovornemu in samozaščitnemu ravnanju

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pred prazničnim decembrom vse obiskovalce dogodkov na prostem poziva k odgovornemu in samozaščitnemu ravnanju. Za večjo varnost vseh obiskovalcev praznično okrašenih mest in prireditev bodo skrbeli policisti, inšpektorat za notranje zadeve pa bo opravljal različne nadzore, je napovedal.

Poklukar je dejal, da je ključna naloga ministrstva, policije in inšpektorata, da poskrbijo za varnost vseh prebivalk in prebivalcev, policija in inšpektorat pa da sta pripravljena, da čas praznovanja mine čim mirneje. "Vsak posameznik pa je odgovoren zase, svojega bližnjega in za celotno skupnost. Samo tako bodo naši prazniki varnejši in prijetnejši," je prepričan. Organizatorje prireditev je na današnji novinarski konferenci pozval, naj spodbujajo tudi uporabo javnega prometa za prevoz do prireditev.

Opozoril je tudi na nevarnost pirotehničnih izdelkov. "Vemo, da so poškodbe vsako leto hude, tudi med najmlajšimi. Posebej pozivam starše otrok, da popazijo na otroke, ko gre za zakonito rabo, in da so starši tisti, ki nadzorujejo uporabo pirotehnike," je dejal.

Foto: Shutterstock

Spomnil je, da je vlada prejšnji teden podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za šest mesecev. "Razmere na Bližnjem vzhodu in povečana stopnja ogroženosti zaradi terorizma v vseh evropskih državah, tudi v Sloveniji smo na srednji stopnji, pravzaprav zahteva, da smo precej previdni pri varovanju slovenske države in cele evropske skupnosti," je dodal.

Policisti bodo še naprej izvajali ciljno usmerjeno mejno kontrolo na vseh nekdanjih mejnih prehodih zaradi preprečevanja terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete. Poklukar poziva, naj imajo potniki s seboj veljavni osebni dokument, da bo kontrola potekala normalno in brez zastojev.

Generalni direktor policije Senad Jušić pa je dejal, da je Slovenija znana kot ena najvarnejših držav v Evropi. Prihajajoči božično-novoletni prazniki po njegovih besedah predstavljajo tudi določeno varnostno tveganje, na katero se slovenska policija temeljito pripravlja tako s svojimi preventivnimi kot operativnimi ukrepi.

Na kaj vse je treba paziti?

Udeležence prireditev poziva k previdnosti in skrbi za svoje osebne predmete, denarnice in telefone, o morebitni najdbi sumljivih predmetov pa naj nemudoma obvestijo policijo. Gostince opozarja, da je zelo aktualna uporaba ponarejenih evrskih bankovcev, zato naj bankovce preverijo.

V cestnem prometu pa Jušić poziva k upoštevanju navodil policije, rediteljev in občinskih redarskih služb, voznike pa ponovno opozarja, da "alkohol in volan ne gresta skupaj".

Pred udeležbo na javni prireditvi je treba poskrbeti tudi za ustrezno zaščito praznih stanovanj in hiš z zaklepanjem vrat in zapiranjem vseh oken. "Naj nam ne bo odveč prositi soseda, naj popazi na naše bivališče," svetuje Jušić. Ob tem je dodal, da je o kakršnihkoli sumljivih okoliščinah nujno obvestiti policijo na 113.

Starši naj bodo pozorni na svoje otroke tudi glede medvrstniškega nasilja, ki ni le fizično, ampak se dogaja tudi prek spleta. "V primeru, da otrok potoži o težavah, ki jih ima z vrstniki, naj to nemudoma prijavijo centru za socialno delo, šolskim svetovalnim službam in seveda policiji, da se lahko pravočasno odzovemo na take dejavnosti," poziva.

Inšpektorat bo poostril nadzor

Glavna inšpektorica inšpektorata za notranje zadeve Vesna Gutman pa je napovedala, da bo inšpektorat v decembru izvajal poostren nadzor zasebnega varovanja na javnih prireditvah in v gostinskih lokalih ter prodaje pirotehničnih izdelkov. Trgovce je pozvala, da so striktni in izdelkov ne prodajajo mlajšim od 14 oziroma 16 let.

Gutman je poudarila, da je kakršnakoli posest, prodaja ali uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, prepovedana, prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, pa je dovoljena med 19. in 31. decembrom, uporaba pa zgolj med 26. decembrom in 1. januarjem.