V letošnjem decembru so bili policisti iz osnovnih šol večkrat obveščeni, da so učenci v šolo prinesli prepovedana pirotehnična sredstva, tudi sredstva F3, ki veljajo za najtežjo kategorijo. V enem od primerov so ugotovili, da je pirotehnične izdelke kategorije F3, ki jih je v šolo prinesel sedmošolec, preko spleta naročil njegov oče. Zoper očeta so uvedli predlog o prekršku. Svojo izkušnjo je povedal tudi dvajsetletni fant iz Koroške, ki se je lani hudo poškodoval.

Leto je naokoli, pred nami so praznični dnevi in vsi si želimo, da minejo brez poškodb, ki bi nastale zaradi neustrezne uporabe pirotehničnih sredstev, je novinarsko konferenco o uporabi pirotehničnih sredstev začel Boštjan Kavc, inšpektor Sektorja uniformirane policije PU Celje.

Povedal je, da so lani na območju Policijske uprave Celje zasegli 1.088 kosov prepovedane pirotehnike in uvedli 23 postopkov o prekršku, petnajstkrat zoper mladoletnike, v osmih primerih pa so izdali odločbe zaradi posesti prepovedane pirotehnike.

Na šolah zasegli prepovedano pirotehniko najtežje kategorije

V letošnjem decembru so bili policisti iz osnovnih šol večkrat obveščeni, da so učenci v šolo prinesli prepovedana pirotehnična sredstva. Na podlagi prijav so v zadnjih desetih dneh v osnovnih šolah zasegli 79 kosov prepovedane pirotehnike različnih kategorij, tudi F3, kar je, kot je navedel Kavc, še posebej zaskrbljujoče.

V enem primeru so ugotovili, da je pirotehnične izdelke kategorije F3, ki jih je v šolo prinesel sedmošolec, preko spleta naročil njegov oče. Zoper očeta so uvedli predlog o prekršku.

Ob tem policisti poudarjajo da do poškodb s pirotehniko pride zaradi neustrezne uporabe ali zaradi uporabe na neprimernem prostoru. "Uporaba, ki ni v skladu z navodili, prizadene neposredne uporabnike. Večinoma so to posamezniki, ki se slabo zavedajo nevarnosti, in tisti, ki so pri uporabi nepazljivi in predrzni," so dodali.

Tako se je poškodovalo kar 85 odstotkov uporabnikov. Tipične poškodbe nastanejo, ko v roki raznese petardo, ker jo je oseba prepozno spustila iz rok, ali pri prižiganju že uporabljenih izdelkov, ki še niso eksplodirali. Petindvajset odstotkov ljudi je bilo poškodovanih zaradi uporabe eksplozivov na krajih, kjer je bilo veliko ljudi. Vzrok so petarde, ki letijo z balkonov in jih raznese v bližini poškodovanca.

Neaktivirano pirotehniko obvezno zavrzite

Statistični podatki kažejo, da so najpogostejši vzroki poškodb s pirotehniko poškodovana prižigala, saj poskuša uporabnik izdelek prižgati večkrat. Ker se po vsakem poskusu prižigalo skrajša, se pogosto zgodi, da uporabnik s prižiganjem aktivira bistveno krajše prižigalo, ki takoj aktivira razstrelilno polnitev, zato izdelek učinkuje že v rokah ali pa v neposredni bližini telesa uporabnika. Zato policisti pozivajo, da neaktivirano pirotehniko obvezno zavrzite.

V tretjini vseh primerov so poškodovane roke. Foto: PU Celje Če se ne morete upreti uporabi pirotehničnih sredstev, jih nikar ne kupujte od preprodajalcev na tržnicah, bolšjih sejmih ali drugje na ulicah, prav tako ne kupujte izdelkov, ki jih posamezniki prodajo po družbenih omrežjih, saj predstavljajo resno nevarnost za poškodbe, še opozarjajo policisti, katerih izkušnje kažejo, da je uporaba teh izdelkov zelo nevarna. Ti izdelki večinoma niso testirani, vprašljivi pa so tudi materiali, iz katerih so narejeni.

Prodaja izdelkov kategorije F2 in F3 je prepovedana. Kazen tudi do 1.200 evrov.

Prepovedane so prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok. Prav tako so prepovedane predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava in preprodaja pirotehničnih izdelkov.

Zakon določa, da se kršitelju za navedene prekrške izreče globa od 400 do 1.200 evrov, izreče pa se mu tudi stranska sankcija odvzema predmetov.

Specialist kirurg iz Splošne bolnišnice Celje Andrej Strahovnik je povedal, da so v tretjini vseh primerov poškodovane roke, sledi obraz, obrazni del in poškodbe sluha ter vida. V večini primerov gre za trajne posledice, saj eksplozija povzroči raztrganine, zmečkanine mikroembolije drobnih žil, poškodbe živcev in obsežne poškodbe mehkih tkiv, zato je potreben pri oskrbi tovrstnih poškodb multidisciplinaren pristop različnih vrst specialnosti.

Največ poškodovancev je starih od 20 do 30 let, sledijo najstniki.

Poškodba roke po uporabi pirotehničnega sredstva Foto: PU Celje

Ostal je brez desne roke. Mladim polaga na srce, naj ne uporabljajo pirotehnike.

Dvajsetletni fant iz Koroške Ranko Lazarevič se je novembra lani hudo poškodoval pri uporabi pirotehnike. Pirotehnično sredstvo, za katerega je kasneje izvedel, da ni bilo kupljeno v trgovini, ampak izdelano doma, mu je odtrgalo desno roko od zapestja. Ranko, ki je bil desničar, se je po poškodbi začel učiti hranjenja, pisanja in oblačenja z levo roko. Na srečo je velik borec in optimist. Veseli se proteze, ki naj bi jo dobil še letos, in zelo se veseli, da se bo s pomočjo proteze čez nekaj časa znova vrnil v službo. Pok pirotehnike ga še vedno močno pretrese in mu misli odnese v trenutke groze. Vsem mladim polaga na srce, naj ne uporabljajo pirotehnike.