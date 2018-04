… leta 2008 je na dirki ameriške dirkaške serije IndyCar na preizkušnji 300 milj Japonske zmagala Danica Patrick in postala prva ženska z zmago v tem tekmovanju.

Danes 35-letna Američanka je do svoje edine zmage v motošportu prišla v ekipi Andretti Green Racing, katere lastnik in vodja je nekdanji svetovni prvak iz formule ena (leta 1978) in legenda ameriškega motošporta Mario Andretti in bo mesto v svoji ekipi letos za dirko 500 milj Indianapolisa ponudil španskemu asu formule ena Fernandu Alonsu.

Danica Patrick, ki slovi tudi zaradi svojega videza, je na legendarni dirki Indy 500 nastopila sedemkrat, leta 2009 pa stopila tudi na oder za zmagovalce. Bila je tretja. To je do danes tudi najboljša ženska uvrstitev na prestižni vzdržljivostni dirki.

Patrickova danes dirka v ameriškem prvenstvu NASCAR.

Zgodilo se je še:

Leta 1952 se je rodil srbski košarkarski trener Božidar Maljković. Zaslovel je kot trener splitske Jugoplastike (Pop 84) konec osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki jo je dvakrat popeljal na vrh Evrope (1989 in 1990), evroligo je pozneje osvojil še s francoskim Limogesom (1993) in grškim Panathinaikosom (1996). Z Jugoplastiko je bil trikrat jugoslovanski prvak, med letoma 2011 in 2013 pa je bil tudi selektor slovenske članske reprezentance. Z njo je na EP 2011 v Litvi zasedel sedmo mesto, na EP 2013 pa peto.

Leta 1958 se je rodil legendarni ruski hokejist Vjašeslav Fetisov. V 22-letni karieri je igral za moštva Spartak in CSKA iz Moskve pa tudi New Jersey Devils in Detroit Red Wings v ligi NHL. Z Detroitom je v letih 1997 in 1998 osvojil tudi Stanleyjev pokal. Bil je član sovjetske reprezentance, ki je osvojila zlati olimpijski medalji v Sarajevu (1984) in Calgaryju (1988), v Lake Placidu leta 1980 pa senzacionalno "le" srebrno, saj je takrat presenetila domača, ameriška izbrana vrsta, ki je poskrbela za tako imenovani "čudež na ledu". Z "zbornajo" se je Fetisov veselil še sedmih naslovov svetovnega prvaka, leta 1981 pa osvojil tudi Pokal Kanade.

Leta 1968 je na tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Neaplju proti Bolgariji (2:0) prvič za Italijo zaigral legendarni vratar Dino Zoff, ki je skupaj v izbrani vrsti nastopil kar 112-krat, kar ga uvršča na drugo mesto večne lestvice nastopov.

Leta 1976 se je rodil irski nogometni vratar Shay Given. Velja za enega izmed najboljših čuvajev mreže v angleški Premier ligi. Med letoma 1994 in 1998 je bil član Blackburna, a ni dobil veliko priložnosti, potem pa je leta 1997 prestopil k Newcastlu, kjer je postal prvi vratar. Za irsko izbrano vrsto je odigral 134 tekem, blestel je na svetovnem prvenstvu leta 2002, ko so Irci nesrečno izpadli v osmini finala proti Španiji po streljanju enajstmetrovk.

Leta 1986 je legendarni ameriški košarkar Michael Jordan na tekmi med Chicago Bulls in Boston Celtic dosegel 63 točk, kar je v ligi NBA še vedno rekord na tekmah končnice. Boston je po dveh podaljških zmagal s 135:131 in tisto leto tudi osvojil naslov prvaka.

Leta 1994 je nogometna reprezentanca Italije v finalu evropskega prvenstva do 21 let premagala Portugalsko v Montpellieru z 1:0 in osvojila naslov prvaka.

Leta 2000 so košarkarji Panathinaikosa v finalu zaključnega turnirja vvrolige v Solunu premagali Maccabi iz Tel Aviva s 73:67 in drugič v klubski zgodovini osvojili naslov najboljše ekipe v Evropi.

Leta 2001 so hokejisti Slovenije v četrtem krogu svetovnega prvenstva divizije I v Ljubljani premagali Kazahstan s 3:1 in si z njo utrli pot v elitno divizijo.

Leta 2001 so iz vodstva takratnega avstrijskega nogometnega giganta Tirola iz Innsbrucka sporočili, da klub zapušča kapetan Aleksander Knavs. Odlični slovenski reprezentant se je za sodelovanje dogovoril z nemškim klubom Kaiserslautern.

Leta 2003 se je na dirki za veliko nagrado Japonske ubil japonski motociklist Dajdžiro Kato. V Suzuki je padel in utrpel hude poškodbe glave, po 14 dneh v komi pa je umrl. Kato je v zadnjem ovinku zletel s proge in se zaletel v zid pri hitrosti 200 km/h. 26-letnik je bil eden izmed najboljših japonskih motociklistov. Leta 2001 je postal svetovni prvak v razredu do 250 ccm.

Leta 2011 je madridski Real po 18 letih znova osvojil kraljevi pokal. V finalu je v Valencii po podaljšku premagal Barcelono z 1:0. Odločil je Cristiano Ronaldo z glavo v 103. minuti.

Leta 2017 je slovenski judoist Adrian Gomboc na evropskem prvenstvu v Varšavi v kategoriji do 66 kg osvojil srebrno medaljo.

Leta 2017 je v prometni nesreči v Kingstonu na Jamajki umrl Germaine Mason, nekdanji olimpijski podprvak v skoku v višino,dobitnik srebrne kolajne na olimpijskih igrah v Pekingu 2008. Izgubil je oblast nad svojim motorjem, padel in bil na mestu mrtev.

